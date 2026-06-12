ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಫಿಫಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯ! ಲೈವ್ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದೆಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ?
FIFA World Cup India Broadcast: ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದಿನಿಂದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದೆಲ್ಲಿ ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : June 12, 2026 at 10:17 AM IST
FIFA World Cup India Broadcast: ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ. 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜೂನ್ 12 ರಂದು (ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ) ಅಂದ್ರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿವೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯವು ಆತಿಥೇಯ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ನಗರದ ಐಕಾನಿಕ್ ಎಸ್ಟಾಡಿಯೊ ಅಜ್ಟೆಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.
2010ರ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ನಂತರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪಂದ್ಯವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪಂದ್ಯವು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ 12:30 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಜಯ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಜುಲೈ 19 ರಂದು ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೆಟ್ಲೈಫ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಜುಲೈ 20ಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಜೂನ್ 27 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ನಂತರ ತಂಡಗಳು ಹೊಸ 32ರ ಸುತ್ತು ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ.
2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 104 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 78 ಪಂದ್ಯಗಳು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ತಲಾ 13 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿವೆ. ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಫ್-ಟೈಂ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು.
ಹೊಸ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?: ಈ ಬಾರಿ 48 ತಂಡಗಳು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತಲಾ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳ 12 ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುಂಪು A ಯಿಂದ ಗುಂಪು L ವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿರುವ ತಂಡಗಳು ರೌಂಡ್-ರಾಬಿನ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತಲಾ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತವೆ.
ಒಟ್ಟು 32 ತಂಡಗಳು ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡಗಳು ಸಹ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಈ ತಂಡಗಳನ್ನು ಅಂಕಗಳು, ಗೋಲು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಗಳಿಸಿದ ಗೋಲುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ '32 ರೌಂಡ್' ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸವಾಲಿನ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ತಂಡವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು?: ಜೀ ಗ್ರೂಪ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 2026ರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಸಾರದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು Unite8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ 1, Unite8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ 1 HD, Unite8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ 2 ಮತ್ತು Unite8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ 2 HD ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ವೀಕ್ಷಕರು Zee5 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳ ನೇರಪ್ರಸಾರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
2026 ರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳು:
- ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆರಂಭ: ಜೂನ್ 12, 2026 (IST)
- ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ: ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ವಿರುದ್ಧ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ
- ಸಮಯ: 12:30 AM (ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ)
- ಫೈನಲ್: ಜುಲೈ 20, 2026 (IST)
- ಒಟ್ಟು ತಂಡಗಳು: 48
- ಒಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳು: 104
- ನೇರ ಪ್ರಸಾರ: ಯುನೈಟ್8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್
- ಡಿಜಿಟಲ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ: Zee5
ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ Zee5 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು Zee5 ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನೀವು Zee5 ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಉಚಿತ Zee5 ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಟೆಲಿಕಾಂ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಂಪನಿಗಳು FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮನರಂಜನಾ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ನೀವು ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು Zeeನ ಕ್ರೀಡಾ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ರೀಡಾ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ DTH ಪ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ನೀವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. DD ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಗಳು, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ವೀಕ್ಷಕರು FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಗಳ ಪ್ರಸಾರಗಳನ್ನು, ಅಂದ್ರೆ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇದು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
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