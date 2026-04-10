ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಧರೆಗಿಳಿಯಲಿರುವ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು; ಇದರ ವೇಗ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಲೈವ್ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದೆಲ್ಲಿ?
Artemis II Astronauts SplashDown: ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾಸಾ ಯಾವರೀತಿ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಮರು ಪ್ರವೇಶದ ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದೆಲ್ಲಿ ಎಂಬುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
Published : April 10, 2026 at 10:03 AM IST
Artemis II Astronauts Splash Down: ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಿಂತಿರುಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೋ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉಡಾವಣೆಯು 50 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ನಂತರ ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ನಾಸಾದ ಮೊದಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ.
ಸಂಜೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ರಿಟರ್ನ್ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ನ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಗುರುವಾರ ನಾಸಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಾದ ರೀಡ್ ವೈಸ್ಮನ್, ವಿಕ್ಟರ್ ಗ್ಲೋವರ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಕೋಚ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಜೆರೆಮಿ ಹ್ಯಾನ್ಸೆನ್ ಮರು - ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.
ಓರಿಯನ್ ಭೂಮಿಗೆ ಮರುಪ್ರವೇಶವು ಉಡಾವಣೆಯಷ್ಟೇ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಿಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ನ ಶಾಖದ ಗುರಾಣಿ ಹೇಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತದೆ. ರಿಕವರಿ ಶಿಪ್ ಆದ ಯುಎಸ್ಎಸ್ ಜಾನ್ ಪಿ. ಮೂರ್ತಾ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೋ ಕರಾವಳಿಯ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತಳವೂರಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸೇರಲು ಮಿಲಿಟರಿ ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿವೆ.
1972 ರಲ್ಲಿ ಅಪೋಲೋ 17 ನಂತರ ನಾಸಾ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ಚಂದ್ರನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮರುಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಅವರ ಓರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 34,965 ಅಡಿ (10,657 ಮೀಟರ್) - ಅಥವಾ 23,840 ಮೈಲಿಗಳಷ್ಟು (38,367 ಕಿಮೀ) ವೇಗದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದಾಖಲೆಯಲ್ಲ.. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ವೇಗವಾಗಿದೆ.
2022 ರಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಓರಿಯನ್ ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 5,000 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ (2,760 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್) ಮರುಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಶಾಖ ಕವಚವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಮತ್ತೊಂದು ದೀರ್ಘ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ರ ಶಾಖ ಕವಚವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಬದಲು, ನಾಸಾ ವಾತಾವರಣದ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ನ ಅವರೋಹಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಇದು ಬಿರುಸಿನ ಬಿಸಿ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ III ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಶಾಖ ಕವಚಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾರುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ಡೌನ್ ಸಮಯ: ಹೂಸ್ಟನ್ ಸಮಯ ಸಂಜೆ 7:07 ಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೋ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಓರಿಯನ್ನ ಮರುಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ಡೌನ್ ಅನ್ನು ನಾಸಾ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿಸುಮಾರು ಏಪ್ರಿಲ್ 11ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.37ಕ್ಕೆ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದೆಲ್ಲಿ?: ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾರಾಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ನಾಸಾ ಪ್ರಿಲಾಂಚ್, ಲಾಂಚ್, ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ಡೌನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಸಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಾದ ರೀಡ್ ವೈಸ್ಮನ್, ವಿಕ್ಟರ್ ಗ್ಲೋವರ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಕೋಚ್ ಮತ್ತು ಸಿಎಸ್ಎ (ಕೆನಡಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ) ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಜೆರೆಮಿ ಹ್ಯಾನ್ಸೆನ್ ಅವರು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮೂನ್ ಮಿಷನ್ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ಡೌನ್ ಅನ್ನು ನಾಸಾದ ಲೈವ್ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಎಜೆನ್ಸಿಯ ಫ್ರೀ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು NASA+ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ನೇರಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನಾಸಾ ಆ್ಯಪ್, ಥರ್ಡ್-ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಸರ್ವೀಸ್ಗಳಾದ ಅಮೇಜಾನ್, ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಆಪಲ್ ಟಿವಿ, ಹುಲು ಮತ್ತು ರೋಕು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಾದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಟ್ವಿಚ್ (Twitch), ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಮರುಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ಡೌನ್ ವಿವರಗಳು: ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ಡೌನ್ಗೆ ಸುಮಾರು 42 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮರು - ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಫೈನಲ್ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ನ್ ಆನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಓರಿಯನ್ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸುಮಾರು 400,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ಡೌನ್ಗೆ ಕೇವಲ 13 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪನವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆರು ನಿಮಿಷಗಳ ಸಂವಹನ ಬ್ಲಾಕೌಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಆರು ನಿಮಿಷಗಳ ಸಂವಹನ ನಷ್ಟದ ನಂತರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು ತನ್ನ ಡ್ರೋಗ್ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಗಳನ್ನು 22,000 ಅಡಿಗಳ ಬಳಿ ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ಡೌನ್ಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಅನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು 6,000 ಅಡಿಗಳ ಬಳಿ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ರಿಕವರಿ ತಂಡ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತರುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
