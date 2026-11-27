'ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೈಡೇ ಸೇಲ್' ಹಬ್ಬ ಶುರು: ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ, ಇಲ್ಲಿವೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ 7 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸ್!
Black Friday Sale 2026: ಅಮೆಜಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಕ್ರೋಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೈಡೇ ಸೇಲ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಹಣ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಳೆಯ ಬೆಲೆ ಹೋಲಿಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
Published : November 27, 2026 at 11:07 AM IST
Black Friday Sale 2026 : ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇಲ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಆಫರ್ಗಳ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುವ 'ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೈಡೇ ಸೇಲ್' (Black Friday Sale) ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಯೇ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಮಾತ್ರ ವಸ್ತುಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದ ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಫರ್ನ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೇಲ್ನ ನಿಜವಾದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ.
ಏನಿದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೈಡೇ ಸೇಲ್?: ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೈಡೇ ಸೇಲ್ ಮೂಲತಃ ಅಮೆರಿಕದ (US) ಶಾಪಿಂಗ್ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ 'ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಿವಿಂಗ್' (Thanksgiving) ಹಬ್ಬದ ಮರುದಿನ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ಬರುವ ಸೋಮವಾರದಂದು 'ಸೈಬರ್ ಮಂಡೇ' (Cyber Monday) ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ (Amazon), ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ (Flipkart), ಟಾಟಾ ಕ್ಲಿಕ್ (Tata CLiQ), ಅಜಿಯೊ (AJIO), ಕ್ರೋಮಾ (Croma) ಮುಂತಾದ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸೇಲ್ಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ದಿನಾಂಕ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೈಡೇ ಹೆಸರಿಗೆ ಮರುಳಾಗದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಸೇಲ್ ಗೈಡ್: ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾದ 7 ಸಲಹೆಗಳು
- ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ: ಕೇವಲ MRP ಮೇಲಿನ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಡಿ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು Keepa, BuyHatke ಅಥವಾ PriceHistory ನಂತಹ ಟೂಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹಿಂದಿನ ಬೆಲೆ ₹2,500 ಇದ್ದು ಈಗ ₹2,000 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅಸಲಿ ಉಳಿತಾಯ ₹500 ಮಾತ್ರ.
- ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ವೇರಿಯಂಟ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರಲಿ: ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್, ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳತೆ (Size) ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ನೋಡಿ. ಹೊಸ (New), ರಿಫರ್ಬಿಶ್ಡ್ (Refurbished) ಅಥವಾ ರಿನ್ಯೂಡ್ (Renewed) ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗಮನಿಸಿ.
- ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಓದಿ: ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಎಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ವಹಿವಾಟು ಮೊತ್ತ, ಗರಿಷ್ಠ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮಿತಿ (Maximum discount limit), ಯಾವ ಕಾರ್ಡ್ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ, ತಕ್ಷಣದ ರಿಯಾಯಿತಿಯೇ (Instant discount) ಅಥವಾ ನಂತರ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. EMI ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ ಸೇರಿದರೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಹಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ.
- ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ: ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಲಾಭವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದರೆ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ನೋಡಿ. ಹಳೆಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೀಡುವ ಷರತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (Valuation) ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಓದಿ.
- ಫೈನಲ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮೊತ್ತವೇ ಅಸಲಿ ಬೆಲೆ: ಡೆಲಿವರಿ ಶುಲ್ಕ, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಶುಲ್ಕ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತವೇ (Final Checkout Amount) ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ವೆಚ್ಚ. ವಿವಿಧ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ.
- ರಿಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ವಾರಂಟಿ ನೀತಿ ಓದಿ: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾವಣೆ (Replacement) ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ನಿಯಮ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಗಡುವು ಮತ್ತು ಯಾರು ವಾರಂಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನದ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ.
- ಉತ್ತಮ ಆಫರ್ ಕೈಬಿಡಬೇಡಿ: ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಅಗ್ಗವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಫರ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪಾಗಬಹುದು. ಬೆಲೆ, ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಯೋಚಿಸಿ ಖರೀದಿಸಿ.
ವಿಶೇಷ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಭರ್ಜರಿ ಡೀಲ್ಗಳು:
- iPhone 18 Pro (256GB): ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ 256GB ವೇರಿಯಂಟ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ₹1,60,900 ಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ (MRP ₹1,64,900). ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು SBI ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ₹4,000 ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಇದರ ಬೆಲೆ ₹1.57 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.
- Amazon Fire TV Stick 4K Plus: ಅಮೆಜಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ₹5,499 ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು (ಸೇಲ್ಗೂ ಮೊದಲು ₹6,999 ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಶೇ. 21 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ). ಇದು Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos, Wi-Fi 6 ಮತ್ತು Alexa+ ವಾಯ್ಸ್ ಸರ್ಚ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- Sony WH-1000XM6 ಹೆಡ್ಫೋನ್ಗಳು: ಕ್ರೋಮಾ (Croma) ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ₹30,990 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ (ಇತರ ಕಡೆ ಸುಮಾರು ₹35,990 ಇದೆ).
- ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಿಡ್ಜ್: ಕ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್-ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಬೆಲೆ ₹9,990 ರಿಂದ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್-ಡೋರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬೆಲೆ ₹10,490 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
- Shure SM7B ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್: ಅಮೆಜಾನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಮಾರು ₹52,990ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ (MRP ₹54,000).
- Sony HT-S400 ಸೌಂಡ್ಬಾರ್: ₹26,990 MRP ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸೌಂಡ್ಬಾರ್ ₹12,890 ಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸಬ್ವೂಫರ್ ಮತ್ತು 330 ವ್ಯಾಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಡ್ರೀಮಿ (Dreame) ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ 'ಡ್ರೀಮಿ' (Dreame) ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ಕ್ರೋಮಾ ಹಾಗೂ ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಉಚಿತ ಬಂಡಲ್ ಡೀಲ್ಗಳು: Dreame X60 Ultra Complete ಜೊತೆಗೆ 'Gleam Hair Dryer' ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗಲಿದೆ. Dreame L50s Pro Ultra ಜೊತೆಗೆ ಇದೇ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಶೇ. 50 ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. Dreame D30 Ultra ಜೊತೆಗೆ 'RoboVac Cleaning Solution' ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಆಫರ್ಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ..
- Dreame H12: ₹24,999 ಬದಲಿಗೆ ₹19,999
- Dreame R20: ₹36,999 ಬದಲಿಗೆ ₹24,999
- Dreame Mova J10: ₹7,999 ಬದಲಿಗೆ ₹5,999
- Dreame Mova J20: ₹10,999 ಬದಲಿಗೆ ₹8,999
- Gleam Grey/Rose Hair Dryer: ₹6,999 ಬದಲಿಗೆ ₹5,399
- Glory White Hair Dryer: ₹7,999 ಬದಲಿಗೆ ₹5,399
- Glory Rose Hair Dryer: ₹7,999 ಬದಲಿಗೆ ₹6,999
ಇನ್ನು ರೋಬೋಟಿಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ..
|ಮಾಡೆಲ್ ಹೆಸರು
|ಹಳೆಯ ಬೆಲೆ (₹)
|ಹೊಸ / ರಿಯಾಯಿತಿ ಬೆಲೆ (₹)
|ಒಟ್ಟು ಉಳಿತಾಯ (₹)
|ಡ್ರೀಮ್ X60 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್
|₹1,34,999
|₹1,29,999
|₹5,000
|ಡ್ರೀಮ್ L50s ಪ್ರೊ ಅಲ್ಟ್ರಾ
|₹79,999
|₹74,999
|₹5,000
|ಡ್ರೀಮ್ L50 ಅಲ್ಟ್ರಾ CE
|₹64,999
|₹59,999
|₹5,000
|ಡ್ರೀಮ್ L50 ಪ್ಲಸ್
|₹35,999
|₹34,999
|₹1,000
|ಡ್ರೀಮ್ L50
|₹29,999
|₹27,999
|₹2,000
|ಡ್ರೀಮ್ L10 ಪ್ರೈಮ್
|₹45,999
|₹34,999
|₹11,000
|ಡ್ರೀಮ್ D30 ಅಲ್ಟ್ರಾ
|₹52,999
|₹44,999
|₹8,000
|ಡ್ರೀಮ್ D20 ಅಲ್ಟ್ರಾ
|₹46,999
|₹39,999
|₹7,000
|ಡ್ರೀಮ್ D10 ಪ್ಲಸ್ Gen 2
|₹39,999
|₹21,999
|₹18,000
|ಡ್ರೀಮ್ F10
|₹21,999
|₹16,999
|₹5,000
ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಯ್ದ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ 3 ಮತ್ತು 6 ತಿಂಗಳ ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ EMI, ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳ ಮೇಲೆ 1 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಸಾಧನಗಳ ಮೇಲೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ವಾರಂಟಿ ಸಿಗಲಿದೆ. 165ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ವರ್ಚುವಲ್ ಡೆಮೊ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೈಡೇ ಸೇಲ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಲು ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆತುರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ರಿಯಾಯಿತಿ ಶೇಕಡಾವಾರು ನೋಡಿ ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು, ಪ್ರೈಸ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಟೂಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಸಲಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಫೈನಲ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
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