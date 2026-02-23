ETV Bharat / technology

ನಿಮ್ಮ ‘ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್’ ಮೂಲಕ ಯಾರ್ಯಾರು, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಿಮ್​ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ?; ಯಾಮಾರಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ!

How to Check Your Sim Card Details: ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ‘ಹೊಸ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್’ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

ನಿಮ್ಮ ‘ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್’ ಮೂಲಕ ಯಾರ್ಯಾರು, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಿಮ್​ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ? (Photo Credit: Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 23, 2026 at 2:35 PM IST

3 Min Read
How to Check Your Sim Card Details: ಇಂದಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳು ಘಾತೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಅಪರಾಧಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ಕೈಗೆ ಸಿಲುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಸೈಬರ್​ ವಂಚಕರು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಮೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ಗುರುತಿನ ಕಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ಇತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನೀವು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದಲ್ಲದೇ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಹ ಅವರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮ ಸಿಮ್‌ಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸರಿ, ಈಗ ಅದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೊಣ ಬನ್ನಿ.

ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?

  • ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ರಮ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು TAFCOP "SANCHAR SAATHI" ಎಂಬ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ತಂದಿದೆ.
  • ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಗೂಗಲ್​ ಬ್ರೌಸರ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಚ್​​ ಲಿಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ 'Tafcop Sancharsaathi' ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ.
  • ನಂತರ ತೆರೆಯುವ ಹೊಸ ಪುಟದಲ್ಲಿ "TAFCOP" ಆಯ್ಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ 'Department of Telecommunications' ಎಂಬ ಹೊಸ ಪುಟ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.
  • ನಂತರ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನೀವು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು.
  • ಅದರ ನಂತರ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ 'Validate Captcha' ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
  • ನಂತರ ನೀವು ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ OTP ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು "ಲಾಗಿನ್" ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
  • ಅದರ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಆ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ Not My Number, Not Required, Required" ಎಂಬ 3 ಆಯ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
  • ನಂತರ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಂಡುಬಂದರೆ ನೀವು ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಲ-ಟಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಂತರ "Not My Number" ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ವರದಿ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
  • ನೀವು ವರದಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
  • ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು "Not Required" ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದು.
  • ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರೆ Required ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು Required ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ.
  • ಮತ್ತು ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೇ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ "Not My Number" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ.
  • ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
  • ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ಸಹ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

