ಒಂದೇ ನಾಮಿನಿ 3 ಪ್ರಯೋಜನೆಗಳು: ಇಪಿಎಫ್ಒ ಇ - ನಾಮಿನೇಷನ್ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
How to File EPFO e-Nomination?: ಆನ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ
Published : July 13, 2026 at 2:57 PM IST
How to File EPFO e-Nomination?: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಾಗಲಿ ನಾಮಿನಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮರಣದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಯಾರು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುವ ಒಂದು ವಿಲ್ನಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ EPFO ಗೆ ನಾಮಿನಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ನೀಡುವ ಮೂರು ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎಂದರ್ಥ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು? ಮತ್ತು ನೀವು EPFO ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡದೆ ಇ-ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು? ಎಂಬ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ನಾಮಿನೇಷನ್ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?: ಯಾವುದೇ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (EPF) ಪಿಂಚಣಿ (EPS) ಮತ್ತು ವಿಮಾ (EDLI) ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತವೆ ಎಂದು ಇ-ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಹಿಂದೆ ನಾಮಿನಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ನೀವು ವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕು?: ಇ-ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ (UAN) ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇತರರನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ನಾಮಿನಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದು.
ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ?
- ಮೊದಲು EPFO ಸದಸ್ಯರ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ UAN ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ.
- ನಂತರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟ್ಯಾಬ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು 'e-Nomination' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.
- ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ವಿವರಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಕೇಳಿದಾಗ 'Yes' ಅಂತಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ (ಹೆಸರು, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ, ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ).
- ನೀವು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಪ್ರತಿ ನಾಮಿನಿಗೆ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪಾಲನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿ. ಒಟ್ಟು 100% ಗೆ ಸಮನಾಗಿರಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ ನಂತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ.
- ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. e-sign ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ಅದು ಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- 'e-sign' ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ವರ್ಚುಯಲ್ ಐಡಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ.
- ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇ-ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್-ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ OTP ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
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