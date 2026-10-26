ಟೆಸ್ಲಾ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ಕ್ರಾಂತಿ: ರಾಕೆಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಕಾರ್! ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿಯ ವಿಶೇಷತೆಯೇನು ಗೊತ್ತಾ?
Tesla Roadster Flying Car Technology: ಟೆಸ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಮತ್ತು ತಲೆಕೆಳಗಾದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಇವಿ ಕಾರನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿಯ ವಿಶೇಷತೆಯೇನೆಂಬ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : October 26, 2026 at 9:53 AM IST
Tesla Roadster Flying Car Technology: ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವಿ (EV) ಕ್ರಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಒಡೆತನದ ಟೆಸ್ಲಾ (Tesla) ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಂಬಲಾಗದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರೊಂದು ದಿಢೀರನೆ ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆದ್ದು, ಗಾಳಿಯಲ್ಲೇ ಗರಗರನೆ ತಿರುಗಿ ಮತ್ತೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿಯುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇವಲ ಹಾಲೀವುಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ (CGI) ಮೂಲಕವಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು.
ಆದರೆ, 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ದೃಶ್ಯ ಈಗ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿದೆ! ಜಾಗತಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ದೈತ್ಯ ಟೆಸ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತಹ ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದು, ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಇವಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರ್ ಆದ 'ಟೆಸ್ಲಾ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್' (Tesla Roadster) ಅನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರು ತಲೆಕೆಳಗಾದ (Inverted) ರಾಂಪ್ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ರಾಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯ ಥ್ರಸ್ಟರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಮಿಡ್-ಏರ್ ಸ್ಪಿನ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರ ಹಲವು ಟೆಸ್ಲಾ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಜಿಗಿದು (Jump) ನೆರೆದಿದ್ದ ಸಹಸ್ರಾರು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ ಜಗತ್ತು ಇದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 'ಹಾರುವ ಕಾರು' (Flying Car) ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಟೆಸ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಕಾರಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು 2028ರ ವೇಳೆಗೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುವಾಗ ಈ ಟೆಸ್ಲಾ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು? ಇದರ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನದ ರಹಸ್ಯವೇನು? ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಾರವಾದ ಕಾರನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸಿದ ಆ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಯಾವುದು? ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್: ಟೆಸ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ಕಾರಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವೇಗ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ..
- ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ (Performance): ಇದನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಬಳಕೆಗೆಂದೇ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷ ಸಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಾಗಲೂ ರಸ್ತೆಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
- ಥ್ರಸ್ಟ್ (Thrust): ಈ ಕಾರಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಕೋಲ್ಡ್-ಗ್ಯಾಸ್ ಥ್ರಸ್ಟರ್' (Cold-Gas Thruster) ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕಾರು ನಿಂತ ಜಾಗದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪಿಕ್-ಅಪ್ (Rapid Acceleration) ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ರಾಕೆಟ್ (Rocket): ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ವಾಹನದ ಸುತ್ತಲೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಚಿಮ್ಮುವ ಥ್ರಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದರ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಆಹ್ವಾನಿತರಿಗೆ (Invitation Only) ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಕೋಡ್ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಅರ್ಹತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಟೆಸ್ಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ಕಾರುಗಳು ಹಾರುತ್ತವೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪು, ಕೇವಲ 'ರಾಕೆಟ್' ಆವೃತ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮಟ್ಟದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಕಾರನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸಿದ 'ಕೋಲ್ಡ್-ಗ್ಯಾಸ್ ಥ್ರಸ್ಟರ್' ವಿಜ್ಞಾನ!: ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ ಮೋಟಾರ್ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಕಾರನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬರಿ ಚಕ್ರಗಳು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗಿದರೂ ಕಾರು ನೆಲ ಬಿಟ್ಟು ಹಾರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಾರು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಏರಬೇಕಾದರೆ ಅದರ ಒಟ್ಟಾರೆ ತೂಕ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲ (Force) ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಸ್ಲಾ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ 'ಕೋಲ್ಡ್-ಗ್ಯಾಸ್ ಥ್ರಸ್ಟರ್' (Cold-Gas Thruster) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಟೆಸ್ಲಾದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಲಾರ್ಸ್ ಮೊರಾವಿ ಅವರು, ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ಥ್ರಸ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು 600 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೃಹತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಕೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ಗಳಂತೆ ಇಂಧನವನ್ನು ದಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ (No Combustion). ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಅಥವಾ ಹೊಗೆಯ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ್ನು (High-Pressure Compressed Gas) ವಿಶೇಷ ನಾಜಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತೀವ್ರ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾ (NASA) ಪ್ರಕಾರ, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ರಾಕೆಟ್ಗಳ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿಯಮವಾದ ನ್ಯೂಟನ್ನ ಚಲನೆಯ ಮೂರನೇ ನಿಯಮ (Newton's Third Law of Motion) ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
BOOM 🚨 Lars Moravy, Tesla's VP of Vehicle Engineering, just shut down claims that the Rocket variant of the new Roadster can never reach production 🔥 Pushing back against critics who insist a thruster-equipped sports car is pure fantasy, Lars made one thing clear: Tesla never shows off hardware they cannot build on the factory line 🆒 The engineering behind it really just comes down to simple math. Lars pointed out that the cold gas thruster system unleashes over 80 kN of raw thrust. Even under an extreme scenario where the car weighs a hefty 2,500 kg with the pressurized gas tanks and hardware packed inside, the thrusters still generate over triple the force needed to heave the vehicle off the tarmac 💨 When lift crushes curb weight by that wide of a margin, getting off the ground is a breeze. As Lars emphasized, having that huge cushion of surplus thrust over time leaves plenty of reserve air to stabilize, maneuver, and even pull off midair flips ⚡ This isn't staying locked up as a concept, either. Tesla is preparing to assemble the machine right at Giga Texas inside a dedicated facility dubbed Roadster Factory Texas (RFTX), proving this rocket-powered beast is an actual production program heading down the line 🚀— Ming (@tslaming) October 21, 2026
ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಒಂದು ಬಲೂನ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿಸಿ ಅದರ ಬಾಯಿಯನ್ನು ದಿಢೀರನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಗಾಳಿಯು ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೊರಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಲೂನ್ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರಿನ ಥ್ರಸ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ತೀವ್ರ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿದಾಗ, ಕಾರಿಗೆ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ತಳ್ಳುವ ಬಲ (Upward Thrust) ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಬಲ ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಇದು ಕೇವಲ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹಾರಾಟ ಮತ್ತು ಜಿಗಿತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
80 ಕಿಲೋನ್ಯೂಟನ್ (kN) ಬಲದ ಅಸಲಿ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು?: ಟೆಸ್ಲಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೋಲ್ಡ್-ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 80 ಕಿಲೋನ್ಯೂಟನ್ಗಿಂತ (80,000 ನ್ಯೂಟನ್) ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ಸರಳ ಗಣಿತದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸುಮಾರು 2,500 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ಸುಮಾರು 24.5 ಕಿಲೋನ್ಯೂಟನ್ ಕೆಳಮುಖ ಬಲವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಟೆಸ್ಲಾ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ 80 ಕಿಲೋನ್ಯೂಟನ್ ಬಲವು ಈ ತೂಕಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 3.3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕಾರು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ತಲೆಕೆಳಗಾದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ 'ಡೌನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್': ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮತ್ತೊಂದು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಭಾಗವೆಂದರೆ ಕಾರು ತಲೆಕೆಳಗಾದ ರಾಂಪ್ (Inverted Ramp) ಮೇಲೆಯೂ ಆರಾಮವಾಗಿ ಚಲಿಸಿದ್ದು. ಕಾರು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳದಿರಲು ಅದರಲ್ಲಿರುವ 'multi-mode fan' ಮತ್ತು 'ground-sealing system' ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾರಿನ ತಳಭಾಗದಿಂದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ (ಶೂನ್ಯ ಪ್ರದೇಶ) ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಲವಾದ ಕೆಳಮುಖ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಡೌನ್ಫೋರ್ಸ್ (Downforce) ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರುಗಳು ತಮ್ಮ ತೂಕದಿಂದ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡರೆ, ಟೆಸ್ಲಾ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ಈ ಕೃತಕ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿದ್ದರೂ ರೂಫ್ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಂತೆ ಚಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಈ ಕನಸಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೇವಲ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಿದೆ. 2028ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರು ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿದಾಗ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ.
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