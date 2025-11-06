ETV Bharat / technology

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ: ಇವಿಎಂ ಎಂದರೇನು, ಇವು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಮೊದಲ ಬಳಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ?

How EVM Machine Works: ಚುನಾವಣೆಗಳೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಮತಪತ್ರಗಳ ದಟ್ಟಣೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ 'ಇವಿಎಂ'ಗಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇವು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ವಿಸ್ತೃತ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ..

ಇವಿಎಂ (Photo Credit: IANS Photos and ETV Bharat Graphics)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 6, 2025 at 1:51 PM IST

4 Min Read
How EVM Machine Works: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ (ಇಂದು) 121 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಮತದಾರರು ಬರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​- ಆರ್​ಜೆಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ (I.N.D.I.A) ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಯು ನೇತೃತ್ವದ (NDA) ಎರಡೂ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಗಳು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿವೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನವು ಮಿಥಿಲಾ, ಕೋಸಿ ಮತ್ತು ಮುಂಗರ್ ವಿಭಾಗಗಳ 18 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 121 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು 1,314 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

2020 ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಡಿಎ 70 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಅಂದಿಗಿಂತ ಈ ಬಾರಿ 17 ರಿಂದ 19 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗೆಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಎನ್‌ಡಿಎ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. 2020ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 19 ರಿಂದ 21 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎನ್‌ಡಿಎ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆರ್‌ಜೆಡಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇವಿಎಂಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು (Photo Credit: IANS Photos)

ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನ್ ಸೂರಜ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಯಾರ ಮತಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ತೇಜಶ್ವಿ ಯಾದವ್​, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು 14 ಸಚಿವರು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಎಲ್ಲರ ಭವಿಷ್ಯ ಇವಿಎಂನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಶೇಖರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಇವಿಎಂಗಳು ಅಂದ್ರೇನು, ಇವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಇವಿಎಂಗಳ ಆಗಮನದ ನಂತರ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವವರು ಇದ್ದಾರೆ.

ಇವಿಎಂ ಕೌಟಿಂಗ್​ (Photo Credit: IANS Photos)

ಇವಿಎಂ ಎಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್. ಇವಿಎಂ ಮತಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಎಣಿಸಲು ಬಳಸುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇವಿಎಂಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಮತಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಮತಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಎಣಿಸಲು ಮಾನವ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ (ಇಸಿಐ) 1982 ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್‌ಗಳನ್ನು (ಇವಿಎಂ) ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಇವಿಎಂಗಳನ್ನು ಮೊದಲು 1982 ರಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಪರವೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಅವುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್-ಪ್ರೂಫ್​​ವಾಗಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

ಇವಿಎಂ (Photo Credit: IANS Photos and ETV Bharat Graphics)

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಎರಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಬಿಇಎಲ್​ ಬೆಂಗಳೂರು (ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್) ಮತ್ತು ಇಸಿಐಎಲ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಇವಿಎಂಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಇವಿಎಂಗಳನ್ನು ಈ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳು ತಯಾರಿಸುತ್ತವೆ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಎಂದರೇನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತ ಯಂತ್ರ (EVM) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತ ನೋಂದಣಿ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. EVM ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮತಪತ್ರ ಘಟಕ. ಎರಡನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಐದು ಮೀಟರ್ ಕೇಬಲ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕವು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ಮತಪತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತಪತ್ರದ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮತಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಬದಲು, ಮತಪತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಮತಪತ್ರ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಮತಪತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಇವಿಎಂ (Photo Credit: IANS Photos and ETV Bharat Graphics)

ಈಗ ಮತದಾರನು ತಾನು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಚುನಾವಣಾ ಚಿಹ್ನೆಯ ಎದುರಿನ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಸಾಕು. ಮತದಾರನು ಯಾರಿಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

VVPAT ಎಂದರೇನು? ವೋಟರ್ ವೆರಿಫೈಯಬಲ್ ಪೇಪರ್ ಆಡಿಟ್ ಟ್ರಯಲ್ (VVPAT) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಯಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮತದಾರನಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಯೂನಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು, ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆ ಮತ್ತು ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. VVPAT ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಮತವು ಚಲಾಯಿಸಿದ ಮತಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಮತದಾರರು ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಅವರು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇವಿಎಂ (Photo Credit: IANS Photos and ETV Bharat Graphics)

EVM ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ಅನುಕೂಲಗಳೇನು?

  1. ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ನಿಖರತೆ: ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್‌ಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 'ಅಮಾನ್ಯ ಮತಗಳನ್ನು' ಚಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
  2. ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ: EVM ಗಳು ಪ್ರತಿ ಮತದಾರರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್‌ಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. EVM ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್‌ಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಾಗದ, ಮುದ್ರಣ, ಸಾಗಣೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  3. ಎಣಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇವಿಎಂಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆಯು ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಬಹುದು.

ಇವಿಎಂ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

  • ನೀವು ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.
  • ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು/ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಯೂನಿಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಲ್ಯೂ ಬಟನ್​ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ.
  • ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಚಿಹ್ನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ರೆಡ್​ ಲೈಟ್​ ಮಿಂಚುತ್ತದೆ.
  • ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ಮಷಿನ್​ ಪ್ರಿಂಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ಸ್ಲಿಪ್ 7 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್​ ಕಾಪಿ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆಟ್​ ಯುನಿಟ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್​ ಮೂಲಕ ಮುದ್ರಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಸ್ಲಿಪ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಆಗಿ ಕಟ್​ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಬಿನ್‌ಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ.
  • ನೀವು ಮತಪತ್ರ ಚೀಟಿಯನ್ನು ನೋಡದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬೀಪ್ ಶಬ್ಧವನ್ನು ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್​ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.

