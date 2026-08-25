ಡ್ಯುಯಲ್ - ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ: ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳೇ ಕಿಂಗ್!
Dual Chipset Technology: ಭಾರತದಲ್ಲಿ 30 ಸಾವಿರದೊಳಗಿನ ಗೇಮಿಂಗ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಮತ್ತು AI ಚಿಪ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : August 25, 2026 at 9:00 AM IST|
Updated : August 25, 2026 at 10:20 AM IST
Dual Chipset Technology: ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಟೈಂ ಪಾಸ್. ಈಗ ಅದು ಕರಿಯರ್, ಇ-ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ದೊಡ್ಡ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 2026ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇದ್ದು, 2031ರ ವೇಳೆಗೆ 9.89 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಬೆಳೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮೊರ್ಡಾರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 80ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮಿಂಗ್ನದ್ದೇ. ಅಂದರೆ ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಥವಾ ಪಿಸಿ ಅಲ್ಲ.. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸಾಧನ.
ಕೇವಲ ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಬೇಕು ಸ್ಥಿರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್: ಹೈಯರ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, ರಿಚ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಟಚ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗೇಮ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಗೇಮಿಂಗ್ ಫೋನ್ 5G ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಪೀಕ್ ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಕಡಿಮೆ ಲೇಟೆನ್ಸಿ, ಥರ್ಮಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
2 ಗಂಟೆ BGMI ಅಥವಾ COD ಆಡುವಾಗ 120fps ಒಂದು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕೊಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಪವರ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. 10 ನಿಮಿಷ 120fps ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ 45fps ಗೆ ಇಳಿದರೆ ಅದು ಫೇಲ್. ಕಾಂಪಿಟಿಟಿವ್ ಗೇಮರ್ಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಫ್ರೇಮ್ ಡ್ರಾಪ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋಲಿಸಬಹುದು.
ಗೇಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ AI ಎಂಟ್ರಿ: ಈ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು AI ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ AI ಕೇವಲ ಫೋಟೋ, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಗೇಮಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ AI ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮಧ್ಯೆ-ಮಧ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಫ್ರೇಮ್ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಸ್ಮೂತ್ ಮೋಷನ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಿಷುವಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಆಗಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಜನರು ಇದನ್ನೇ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ x ಕೌಂಟರ್ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಒಳನೋಟಗಳ ವರದಿ 2026 ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 89ರಷ್ಟು ಜನರು ಫೋನ್ ಕೊಳ್ಳುವಾಗ AI ಫೀಚರ್ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. AI ಈಗ ಐಷಾರಾಮಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕೋರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಕೇವಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇರುವ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವುದೇ ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್.
ಡ್ಯುಯಲ್ - ಚಿಪ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಎಂದರೇನು? ಇದು ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ?: ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊಸ ದಾರಿ ಹಿಡಿದಿವೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗದೇ ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಿಪ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ತರುತ್ತಿವೆ.
ರಿಯಲ್ಮಿ, ಐಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಶಿಯೋಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಿಪ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದೆ. ಮೇನ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಕೋರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ, ಎರಡನೇಯದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಚಿಪ್ ವಿಷುವಲ್ ಮತ್ತು AI ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೇನ್ ಚಿಪ್ ಮೇಲೆ ಲೋಡ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಫೋನ್ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದು, ಬ್ಯಾಟರಿ ಖಾಲಿಯಾಗುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಫೋನ್ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?: ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಫೋನ್ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲ. ಪವರ್ಫುಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮುಖ್ಯವೇ, ಆದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಟಚ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಬ್ಯಾಟರಿ, ಕೂಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಜೋಡಿಸುವ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದೇ ನಿಜವಾದ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಿಪ್ ಮತ್ತು AI ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಇರುವ ಫೋನ್ಗಳು ಗೇಮಿಂಗ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವ ಅನುಭವವನ್ನೂ ಬದಲಿಸುತ್ತಿವೆ.
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