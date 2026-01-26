ETV Bharat / technology

ಮಾರುತಿ 'ಇ-ವಿಟಾರಾ'ಗಿಂತ ಟೊಯೋಟಾ 'ಎಬೆಲ್ಲಾ' ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ? ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಬೆಲೆಯವರೆಗೆ

Toyota Urban Cruiser Ebella: ಟೊಯೋಟಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅರ್ಬನ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಎಬೆಲ್ಲಾ ಕಾರು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು. ಇದು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇ-ವಿಟಾರಾದ ಮರುಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ಆವೃತ್ತಿ.

DIFFERENCE BETWEEN EBELLA E VITARA URBAN CRUISER EBELLA RANGE URBAN CRUISER EBELLA UNVEILED URBAN CRUISER EBELLA VS E VITARA
ಮಾರುತಿ 'ಇ-ವಿಟಾರಾ'ಗಿಂತ ಟೊಯೋಟಾ 'ಎಬೆಲ್ಲಾ' ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ? (Photo Credit- Toyota/Maruti Suzuki)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 26, 2026 at 2:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Toyota Urban Cruiser Ebella: ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಪಾನಿನ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಟೊಯೋಟಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಟೊಯೋಟಾ ಅರ್ಬನ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಎಬೆಲ್ಲಾವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇ-ವಿಟಾರಾದ ಮರುಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ಆವೃತ್ತಿ. ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಕೂಡ ಹೌದು.

ಟೊಯೋಟಾ ಅರ್ಬನ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಎಬೆಲ್ಲಾ vs ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇ-ವಿಟಾರಾ- ಡಿಸೈನ್: ಎರಡು ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಯಾಮಗಳು ಮತ್ತು 2700 ಎಂಎಂ ವೀಲ್‌ಬೇಸ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರೂ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಎರಡೂ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯ ಏರ್ ಫ್ಲಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಆರ್‌ಎಲ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಟೊಯೋಟಾ ಎಬೆಲ್ಲಾ ಪೈನ್-ಆಕಾರದ ಡಿಆರ್‌ಎಲ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊನೊಪಾಡ್ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇ-ವಿಟಾರಾ ವೈ-ಆಕಾರದ ಡಿಆರ್‌ಎಲ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಲ್‌ಇಡಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದೆ.

ಕಾರುಗಳ ಬಂಪರ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳೂ ಸಹ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಟೊಯೋಟಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೆಚ್ಚು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾಗಿದೆ. ಮಾರುತಿ ಇ-ವಿಟಾರಾ ಹೆಚ್ಚು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್​ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇವು ಟೊಯೋಟಾದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 18-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್​ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಎರಡೂ SUV ಗಳಲ್ಲಿನ ಟೈಲ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳು ಅವುಗಳ ಮುಂಭಾಗದ ಶೈಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಟೊಯೋಟಾ ಅರ್ಬನ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಎಬೆಲ್ಲಾ vs ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇ-ವಿಟಾರಾ- ಇಂಟೀರಿಯರ್:​
ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ SUVಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಥೀಮ್ ಎರಡೂ SUV ಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸಹ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೆಟಪ್, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಕನ್ಸೋಲ್, ಫ್ಲಾಟ್-ಬಾಟಮ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್, ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ಗ್ಲಾಸ್ ರೂಫ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಸೇರಿವೆ.

ಟೊಯೋಟಾ ಕಾರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 10-ಸ್ಪೀಕರ್ JBL ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಮಾರುತಿ ಇ-ವಿಟಾರಾ 10-ಸ್ಪೀಕರ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ SUV ಗಳಲ್ಲಿನ ಹಿಂಭಾಗದ ಸೀಟುಗಳು ರಿಕ್ಲೈನ್ ​​ಮತ್ತು ಸ್ಲೈಡ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವು 40:20:40 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿವೆ.

ಟೊಯೋಟಾ ಅರ್ಬನ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಎಬೆಲ್ಲಾ vs ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇ-ವಿಟಾರಾ- ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್: ಈ ಎರಡೂ SUVಗಳು ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಒಂದು 49 kWh, ಇನ್ನೊಂದು 61 kWh. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು 142 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 189 Nm ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅದೇ ಟಾರ್ಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ 172 bhp ಪವರ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ 440 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಕ್ 543 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಎರಡೂ SUVಗಳು ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಟ್ರಿಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮಾರುತಿ ನೆಕ್ಸಾವನ್ನು ಅದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಕಾರ ಡೆಲ್ಟಾ, ಜೀಟಾ, ಆಲ್ಫಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಟೊಯೋಟಾ ತನ್ನ ಟ್ರಿಮ್‌ಗಳಿಗೆ E1, E2, E3 ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಲೆವೆಲ್-2 ADAS ಸೇರಿವೆ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇ-ವಿಟಾರಾ ಭಾರತ್ NCAP ನಲ್ಲಿ 5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೂ, ಟೊಯೋಟಾ ಕಾರಿನ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಟೊಯೋಟಾ ಅರ್ಬನ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಎಬೆಲ್ಲಾ vs ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇ-ವಿಟಾರಾ- ಬೆಲೆ: ಎರಡು ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಂಪನಿಯು ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಟೊಯೋಟಾ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗೆಲ್ಲಲು 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 60 ಪ್ರತಿಶತ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಎಬೆಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ‘ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಸ್ ಎ ಸರ್ವಿಸ್’ (BaaS) ಆಯ್ಕೆಯೂ ಲಭ್ಯ. ಇವೆರಡೂ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಮೇಲೆ 8 ವರ್ಷಗಳ ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಮಹಾದಿಂದ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೂಟರ್‌ ರೀಕಾಲ್: ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನವಿದೆಯೇ ನೋಡಿ

TAGGED:

DIFFERENCE BETWEEN EBELLA E VITARA
URBAN CRUISER EBELLA RANGE
URBAN CRUISER EBELLA UNVEILED
URBAN CRUISER EBELLA VS E VITARA
TOYOTA URBAN CRUISER EBELLA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.