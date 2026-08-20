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ಗ್ರಹಣದ ವೇಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಕರೋನಾ ಕುರಿತು ಮುನ್ಸೂಚನೆ: ಕಂಡುಕೊಂಡ ಅಚ್ಚರಿ ಏನು?

Indian Scientists Solar Eclipse: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್​ಆರ್​ಐ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಕರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

RRI SOLAR CORONA PREDICTION 2026 DIBYENDU NANDI RRI BANGALORE SOLAR CORONA MODEL INDIA ADITYA L1 ECLIPSE OBSERVATION
ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ದೃಶ್ಯ (AP Photo/Frank Augstein)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 20, 2026 at 9:07 AM IST

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Indian Scientists Solar Eclipse: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಮನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ (RRI)ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದಿಬ್ಯೇಂದು ನಂದಿ ನೇತೃತ್ವದ 6 ಸದಸ್ಯರ ಭಾರತೀಯ ಸೌರ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ತಂಡವು 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 12ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಕರೋನಾದ ರಚನೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಈ ಗ್ರಹಣ ಉತ್ತರ ರಷ್ಯಾ, ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್, ಐಸ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್, ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್, ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗಲ್‌ನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಿದೆ. ಐಸ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಳಿಯ ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 2 ನಿಮಿಷ 18 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ರಹಣ ಕಂಡುಬಂತು. ಭಾರತವು ಗ್ರಹಣ ಪಥದ ಹೊರಗಿದ್ದರೂ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಗ್ರಹಣದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಕರೋನಾವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಹೊರ ವಾತಾವರಣದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಳಸಿದರು.

ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿ: RRI ತಂಡ ಕರೋನಾದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮುಚ್ಚಿದ ಕಾಂತೀಯ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದಳಗಳಂತಹ ಸ್ಟ್ರೀಮರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ತೆಳುವಾದ ಸೂಡೋ-ಸ್ಟ್ರೀಮರ್‌ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಸಂಕೀರ್ಣ ಕರೋನಾದ ನಡುವೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಟ್ರೀಮರ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾದರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎರಡು ಸೂಡೋ-ಸ್ಟ್ರೀಮರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಹಣ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂದಿ, ಕಾಣಿಸದ ಆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಸೂರ್ಯನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ ಬಳಿ ಇತ್ತು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿ ಮಾದರಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಪ್ರದೇಶ. ಭೂಮಿಯ ಸಮೀಪದ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯಗಳು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಸಮತಲದಿಂದ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಉನ್ನತ ಅಕ್ಷಾಂಶದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅನುಕರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಈ ನೇರ ಅಳತೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ತಂಡವು ಎರಡು ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಡೇಟಾ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್-ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಮೇಲ್ಮೈ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಆ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಬಳಸಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಸೌರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮಾದರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

RRI SOLAR CORONA PREDICTION 2026 DIBYENDU NANDI RRI BANGALORE SOLAR CORONA MODEL INDIA ADITYA L1 ECLIPSE OBSERVATION
ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ದೃಶ್ಯ (AP Photo/Bernat Armangue)

ಈಗ ಸಂಶೋಧಕರು ಇನ್‌ಪುಟ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆಯೇ ಅಥವಾ ಮಾದರಿಯು ಉನ್ನತ ಅಕ್ಷಾಂಶದ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಕಾಸವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಅಸಮಂಜಸತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಭವಿಷ್ಯದ ಕೊರೋನಾ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ-ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಸುಳಿವು ನೀಡುತ್ತದೆ.

RRI ಸೂರ್ಯನ ಕರೋನಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಿತು?: ಆಗಸ್ಟ್ 12ರ ಗ್ರಹಣಕ್ಕಾಗಿ RRIಯು ಶಾನ್ವಿತಾ ಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ SPhoTra ಎಂಬ ಡೇಟಾ-ಚಾಲಿತ ಸೋಲಾರ್ ಸರ್ಫಸ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಳಸಿತು. ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲ್ಮೈ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮೆಮೊರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತಕ್ಷಣದ ಕಾಂತೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಸೌರ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು.

RRI SOLAR CORONA PREDICTION 2026 DIBYENDU NANDI RRI BANGALORE SOLAR CORONA MODEL INDIA ADITYA L1 ECLIPSE OBSERVATION
ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ದೃಶ್ಯ (Photo by: Professor Dibyendu Nandi/RRI)

ಮುನ್ಸೂಚಿಸಿದ ಮೇಲ್ಮೈ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಂತರ ಪೊಟ್ಟನ್ಶಿಯಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೋಜ್ಸ್ ಸರ್​ಫೇಸ್​ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವಾಸ್ತವಿಕ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೋಹೈಡ್ರೋಡೈನಾಮಿಕ್ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಕೊರೋನಾದ ತ್ರಿ-ಆಯಾಮದ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾದರಿ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಯಿತು.

ಇದು ನಿಖರವಾದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಲ್ಲ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಡೇಟಾ ಸಂಯೋಜನೆ, ಮಾದರಿ ಊಹೆಗಳು ಮತ್ತು MHD ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳ ಕಾರಣ, ಮುನ್ಸೂಚಿಸಿದ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದದ್ದರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂದಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು.

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಒಂದು: ಈ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಸೌರ ಕಾಂತೀಯತೆ, ಸೌರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹವಾಮಾನದ ಕುರಿತ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಕ ಕೆಲಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ RRI ಸೂರ್ಯನ ಕರೋನಾ ರಚನೆಯನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಲು ಗಣನಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

RRI SOLAR CORONA PREDICTION 2026 DIBYENDU NANDI RRI BANGALORE SOLAR CORONA MODEL INDIA ADITYA L1 ECLIPSE OBSERVATION
ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ದೃಶ್ಯ (AP Photo/Bernat Armangue)

ಆಗಸ್ಟ್ 12ರ ಗ್ರಹಣಕ್ಕಾಗಿ ತಂಡವು ESA ಧನಸಹಾಯದ KU Leuvenನ ಯುರೋಪಿಯನ್ ತಂಡ ಮತ್ತು NASA ಬೆಂಬಲಿತ US-ಆಧಾರಿತ Predictive Science Inc ಜೊತೆಗೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. RRI ಪ್ರಕಾರ, ಅದರ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯು ಎರಡು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಗಣನಾತ್ಮಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿತು.

"ಸೂರ್ಯನ ಕರೋನಾದ ನಿಖರ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದ ಕಾಂತೀಯ-ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ತಂತ್ರವನ್ನು 2018 ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 4 ರಿಂದ 5 ಗುಂಪುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ಈ ಸವಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕೇವಲ 3 ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೊರೋನಾದ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂಬುದು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ" ಅಂತಾ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂದಿ ಹೇಳಿದರು.

RRI SOLAR CORONA PREDICTION 2026 DIBYENDU NANDI RRI BANGALORE SOLAR CORONA MODEL INDIA ADITYA L1 ECLIPSE OBSERVATION
ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ದೃಶ್ಯ (AP Photo/Bernat Armangue)

ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ಏಕೆ ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯ?: ಭಾರತದ Aditya-L1 ಮಿಷನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗ್ರಹಣಗಳು ಇನ್ನೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ-ಆಧಾರಿತ ಕೊರೋನಾಗ್ರಾಫ್‌ಗಳು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಕೃತಕ ಡಿಸ್ಕ್ ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಉಪಕರಣದೊಳಗೆ ಚದುರಿದ ಬೆಳಕನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಸುಕಾದ ಕೊರೋನಾದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಚದುರಿದ ಬೆಳಕನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೆಲ-ಆಧಾರಿತ ಅಥವಾ ವಿಮಾನ-ಆಧಾರಿತ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉಪಕರಣಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೊರೋನಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಹುದು.

RRI SOLAR CORONA PREDICTION 2026 DIBYENDU NANDI RRI BANGALORE SOLAR CORONA MODEL INDIA ADITYA L1 ECLIPSE OBSERVATION
ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ದೃಶ್ಯ (AP Photo/Mindaugas Kulbis)

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ: RRI ತಂಡದ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಸೌರ ಮಾರುತದ ಉತ್ತಮ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. "ಸೌರ ಮಾರುತ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮಾದರಿಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಕೊರೋನಾ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅಳೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸೀಮಿತ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ತಕ್ಷಣದ ಗುರಿ ಸೌರ ಮಾರುತದ ನಿಖರ ವೇಗವನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸುವುದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ನಿಧಾನ, ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಸೌರ ಮಾರುತಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು. ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹವಾಮಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಅದು ತೀವ್ರವಾಗಬಹುದಾದಾಗ ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂದಿ ಹೇಳಿದರು.

ದಿನದಿಂದ ದಿನದ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದಶಕ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಮಟ್ಟದ ಭವಿಷ್ಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಲು ಈಗ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾದ ‘ಸ್ವಯಂ-ಫಲೀಕರಣ’ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: IISc ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಯ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಕಳೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಅಸಲಿ ಆಟ!

TAGGED:

RRI SOLAR CORONA PREDICTION 2026
DIBYENDU NANDI RRI BANGALORE
SOLAR CORONA MODEL INDIA
ADITYA L1 ECLIPSE OBSERVATION
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