ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಸ್ಪೈವೇರ್ಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದವು ಈ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು! ಸುರಕ್ಷತೆ ಹೇಗೆ?
Zero Click Attack: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಫೋನ್ಗಳು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪೈವೇರ್ನಿಂದ ಗುರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಭದ್ರತಾ ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 10, 2025 at 2:27 PM IST
Zero Click Attack: ನೀವು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗಾಗಿ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು "ಲ್ಯಾಂಡ್ಫಾಲ್" ಎಂಬ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪೈವೇರ್ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಜುಲೈ 2024ರಿಂದ ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ವರೆಗೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಸ್ಪೈವೇರ್ ಅನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಸಂಶೋಧಕರು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ದೋಷವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿತು. ಆದರೆ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಳಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಸ್ಪೈವೇರ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ‘zero click attack’ ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರದ ಭದ್ರತಾ ದೋಷ. ಸ್ಪೈವೇರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಡೆಲಿವೆರಿ ನಂತರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಪೈವೇರ್ ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿದಿದೆಯೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಗೋಚರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಸ್ಪೈವೇರ್ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ಯಾರು?: ಈ ಸ್ಪೈವೇರ್ನ ಡೆವಲಪರ್ ಅಥವಾ ನಿಯೋಜಕರ ಗುರುತು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಕಣ್ಗಾವಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಪೈವೇರ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಯೂನಿಟ್ 42, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು ಸ್ಪೈವೇರ್: ಈ ಸ್ಪೈವೇರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನಂತರ ಸಂದೇಶಗಳು, ಫೋಟೋಗಳು, ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಇದು ಫೋನ್ನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ Galaxy S22, S23, S24 ಮತ್ತು ಕೆಲವು Z ಫೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಎಲ್ಲವೂ Android 13, 14, ಅಥವಾ 15 ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಇದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?: ಲ್ಯಾಂಡ್ಫಾಲ್ ಸಂಚಿಕೆಯು ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
- ಯಾವುದೇ ಸಂವಹನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ: zero click attack ಯಾವುದೇ ಬಳಕೆದಾರರ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಮೌನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.
- ಡೇಟಾ ಕಳ್ಳತನದ ಅಪಾಯ: ಸ್ಪೈವೇರ್ ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಮೌನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.
- ಸಮಯೋಚಿತ ನವೀಕರಣಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ: ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ದಾಳಿಯು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.
- ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳು: ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಾಧನಗಳು ಸಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸ್ಪೈವೇರ್ಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು?: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ಗೆ ದುರ್ಬಲತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆಯು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆ ಹೇಗೆ?:
- ಆ್ಯಂಟಿ-ಮಾಲ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರಿ..
- ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದಲೂ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ..
- ದುರ್ಬಲತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು OS ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ..
- ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತವಾಗಿರಲು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬ್ಲಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ BSNL 5ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್: ಈ ಎರಡು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಆರಂಭ ನಿರೀಕ್ಷೆ