ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಸ್ಪೈವೇರ್‌ಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದವು ಈ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳು! ಸುರಕ್ಷತೆ ಹೇಗೆ?

Zero Click Attack: ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಫೋನ್‌ಗಳು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪೈವೇರ್‌ನಿಂದ ಗುರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಭದ್ರತಾ ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್‌ (Photo Credit: IANS Photo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 10, 2025 at 2:27 PM IST

Zero Click Attack: ನೀವು ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗಾಗಿ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು "ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಫಾಲ್" ಎಂಬ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪೈವೇರ್ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂದಿಲ್ಲ.

ಜುಲೈ 2024ರಿಂದ ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್‌ವರೆಗೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಸ್ಪೈವೇರ್ ಅನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಸಂಶೋಧಕರು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ದೋಷವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿತು. ಆದರೆ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹ್ಯಾಕರ್‌ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಳಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದೆ.

ಸ್ಪೈವೇರ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಹ್ಯಾಕರ್‌ಗಳು ‘zero click attack’ ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ಗೆ ತಿಳಿದಿರದ ಭದ್ರತಾ ದೋಷ. ಸ್ಪೈವೇರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಹ್ಯಾಕರ್‌ಗಳು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಡೆಲಿವೆರಿ ನಂತರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಪೈವೇರ್ ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿದಿದೆಯೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಗೋಚರಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಸ್ಪೈವೇರ್ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ಯಾರು?: ಈ ಸ್ಪೈವೇರ್‌ನ ಡೆವಲಪರ್ ಅಥವಾ ನಿಯೋಜಕರ ಗುರುತು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಕಣ್ಗಾವಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಪೈವೇರ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಯೂನಿಟ್ 42, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು ಸ್ಪೈವೇರ್: ಈ ಸ್ಪೈವೇರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನಂತರ ಸಂದೇಶಗಳು, ಫೋಟೋಗಳು, ಕಾಲ್​ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಇದು ಫೋನ್‌ನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ Galaxy S22, S23, S24 ಮತ್ತು ಕೆಲವು Z ಫೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಎಲ್ಲವೂ Android 13, 14, ಅಥವಾ 15 ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಇದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?: ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಫಾಲ್ ಸಂಚಿಕೆಯು ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

  • ಯಾವುದೇ ಸಂವಹನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ: zero click attack ಯಾವುದೇ ಬಳಕೆದಾರರ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಮೌನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.
  • ಡೇಟಾ ಕಳ್ಳತನದ ಅಪಾಯ: ಸ್ಪೈವೇರ್ ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಮೌನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.
  • ಸಮಯೋಚಿತ ನವೀಕರಣಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ: ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ದಾಳಿಯು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.
  • ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳು: ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಾಧನಗಳು ಸಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸ್ಪೈವೇರ್‌ಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು?: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ಗೆ ದುರ್ಬಲತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆಯು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಸುರಕ್ಷತೆ ಹೇಗೆ?:

  • ಆ್ಯಂಟಿ-ಮಾಲ್‌ವೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡುತ್ತಿರಿ..
  • ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದಲೂ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ..
  • ದುರ್ಬಲತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು OS ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡಿ..
  • ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತವಾಗಿರಲು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬ್ಲಾಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ BSNL​ 5ಜಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್: ಈ ಎರಡು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಆರಂಭ ನಿರೀಕ್ಷೆ

