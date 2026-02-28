ETV Bharat / technology

February 28, 2026

Trump vs Anthropic: ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೀತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ AI ಕಂಪನಿಯ ಆಗಮನವು ಈಗ ಅದು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ನಾವು ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಎಐ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಈ AI ಬಳಸದಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಸಂಭವಿಸಿದರೂ ಅದು ತನ್ನ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಈ ವಿವಾದದ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಯುಎಸ್ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ (ಪೆಂಟಗನ್) ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್‌ನ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಪೆಂಟಗನ್ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲದೇ ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್‌ನ AI ಮಾದರಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪೆಂಟಗನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಕ್ಲೌಡ್‌ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ತನ್ನ AI ಮಾದರಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಅದು ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಇದು ನಿಖರವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಟ್ರಂಪ್ ಆದೇಶವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಿರುವ ಕಂಪನಿ: ಪೆಂಟಗನ್ ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಅಪಾಯ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಎಲ್ಲ ಫೆಡರಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್‌ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಗಡಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅದರ ಭದ್ರತಾ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಯುಎಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಏಕೆ ಬಯಸುತ್ತದೆ?: ಜಾಗತಿಕ AI ಓಟದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಚೀನಾಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ AI ಪರಿಕರಗಳಿಗೆ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪೆಂಟಗನ್ ಯಾವ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ?: ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ವರ್ಧಿಸಲು, ಕಣ್ಗಾವಲು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು, ಡ್ರೋನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೈಜ-ಸಮಯದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪೆಂಟಗನ್ ಬಯಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯು ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ತನ್ನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಗಾರ್ಡ್‌ರೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಅನ್ನು ಗುಪ್ತಚರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಸೈಬರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಪೆಂಟಗನ್ ವಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಜೊತೆಗಿನ ವಿವಾದದ ನಂತರ ಪೆಂಟಗನ್ ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಓಪನ್ಎಐ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿಕೆ ಏನು?: ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಫೆಡರಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಇದರ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪರ್ಯಾಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಸಿಇಒ ಡೇರಿಯೊ ಅಮೋಡೆಯ್ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಕ್ಲೌಡ್ AI ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ದೇಶೀಯ ಕಣ್ಗಾವಲುಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ಬಳಕೆಗಳು ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕಂಪನಿಯು ಎಐನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬಳಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೋಡೆಯ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಕಂಪನಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ "ಪೂರೈಕೆ-ಸರಪಳಿಗೆ ಅಪಾಯ" ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮಿಲಿಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರರು ಈಗ ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿಗಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಸರ್ಕಾರವು ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್‌ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು US ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಆಡಳಿತವು ಈ ವಿವಾದದ ಹಿಂದಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ, ಈ ಕ್ರಮವು US ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ AI ಡೆವಲಪರ್ ನಡುವೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಓಪನ್​ಎಐ ಜೊತೆ ಪೆಂಟಗನ್​ ಒಪ್ಪಂದ: ಓಪನ್‌ಎಐ ಸಿಇಒ ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್‌ಮನ್ ಶನಿವಾರ (ಶುಕ್ರವಾರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ) AI ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಪೆಂಟಗನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವರ್ಗೀಕೃತ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ "ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು" ಬಳಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಯುಎಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್‌ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಂದಿದೆ.

"ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅವರ ವರ್ಗೀಕೃತ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲು ನಾವು ಯುದ್ಧ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಂವಹನಗಳಲ್ಲಿ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪಾಲುದಾರರಾಗುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. AI ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ವಿತರಣೆ ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯದ ತಿರುಳು" ಎಂದು ಆಲ್ಟ್‌ಮನ್ ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಸುರಕ್ಷತಾ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೇಶೀಯ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಬಲದ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾನವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧಗಳಾಗಿವೆ. ಆ ತತ್ವಗಳು ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ನಮ್ಮ ಮಾದರಿಗಳು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು DoW ಸಹ ಬಯಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಓಪನ್‌ಎಐ ಸಿಇಒ ಹೇಳಿದರು.

"ನಮ್ಮ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು FDE ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕ್ಲೌಡ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ AI ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಇದೇ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ನಾವು DoW ಅನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಸಮಂಜಸವಾದ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಕಡೆಗೆ ವಿಷಯಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಲವಾದ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಜಗತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ, ಗೊಂದಲಮಯ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

