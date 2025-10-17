ಇದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯುಗ ಗುರು!; ಹಾನರ್ 'ರೋಬೋಟ್ ಫೋನ್' ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?! ಅದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹ ಆಟವಾಡಿಸುತ್ತೆ!
Honor Robot Phone: ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗುವ ರೋಬೋಟ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಹಾನರ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ..20
Published : October 17, 2025 at 1:28 PM IST
Honor Robot Phone: ಚೀನಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಹಾನರ್ ತನ್ನ ರೋಬೋಟ್ ಫೋನ್ನೊಂದಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ‘ರೋಬೋಟ್ ಫೋನ್’ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು 360 ಡಿಗ್ರಿ ರೊಟೆಟಿಂಗ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೋನ್ ಒಳಗೆ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದು ಫೋನ್ ಒಳಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾನೇ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಹಾನರ್ "ಮ್ಯಾಜಿಕ್ 8" ಮತ್ತು "ಮ್ಯಾಜಿಕ್ 8 ಪ್ರೊ" ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ 'ರೋಬೋಟ್ ಫೋನ್'ನೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮತ್ತು ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ.
What's the future of intelligent devices?— HONOR (@Honorglobal) October 15, 2025
While the industry is busy comparing the iPhone, we believe it's time to break the mold and refocus on what truly matters: creating real value for you.
Introducing the HONOR ROBOT PHONE — a revolutionary AI device that fuses multi-modal… pic.twitter.com/NdhudoBpW0
'ಯೋಚಿಸುವ' ಮತ್ತು 'ಸ್ಪಂದಿಸುವ' ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಈ ಫೋನಿನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಭಾಗವೆಂದರೆ ಅದರ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹಾನರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಸಣ್ಣ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಕೈ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕದಲುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಗಿಂಬಲ್ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಜರ್ ಇಲ್ಲದೇ 360 ಸುತ್ತಲೂ ರೊಟೆಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
|Feature
|Details
|Phone name
|Honor Robot Phone (Concept)
|Launch
|With Magic8 series (in China)
|Camera
|360° rotating AI camera module
|Movement
|Robotic Arm की तराह वोवर-जेचे, गुर्ट-वेल्टा है
|AI function
|Interacts with the user, recognizes the mood
|Launch Detail
|A possible reveal at MWC 2026, Barcelona
|Purpose
|Making the smartphone an 'emotional companion'
ಹಾನರ್ ತನ್ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ AI (ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ) ಕೂಡ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಾವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು "ಈ ಡ್ರೆಸ್ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ?, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆಯೇ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ತಲೆಯಾಡಿಸುತ್ತದೆ.
ರೋಬೋಟ್ನಂತಹ ನಡವಳಿಕೆ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕ: ಕಂಪನಿಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ಈ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಮೆರಾ. ಅಳುವ ಮಗುವನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿವೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುದ್ದಾಡುವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹಾನರ್ ಹೇಳುವಂತೆ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ.. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಕೇವಲ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಅನುಭವಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಬಹುದು.
"ಇದು (ರೋಬೋಟ್ ಫೋನ್) ಭವಿಷ್ಯದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿರದೆ, ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಡನಾಡಿಯೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ." - ಚೀನಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ಹಾನರ್
ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅದು ತನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇದು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆರ್ಮ್, 360 ರೊಟೆಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಮತ್ತು AI ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹಾನರ್ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು MWC 2026 (ಮೊಬೈಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ) ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಓದಿ: M5 ಚಿಪ್, ಡ್ಯೂಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆ ಆಪಲ್ ‘ವಿಷನ್ ಪ್ರೊ’! ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಇದು!!