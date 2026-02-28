ETV Bharat / technology

ಮಾರ್ಚ್​ನಲ್ಲಿ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲಿವೆ ಹಾನರ್, ಆಪಲ್, ನಥಿಂಗ್, ಮೊಟೊರೊಲಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್ಸ್​! ಡೇಟ್​​ ಲಾಕ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

Upcoming Smartphones: ಹಾನರ್, ಆಪಲ್, ನಥಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೊಟೊರೊಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿವೆ.

HONOR ROBOT PHONE APPLE IPHONE 17E MOTOROLA EDGE 70 FUSION UPCOMING SMARTPHONE LAUNCH MARCH
ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್ಸ್ (Photo Credit: IANS)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 28, 2026 at 7:01 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Upcoming Smartphones: ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಾನರ್, ನಥಿಂಗ್, ಆಪಲ್, ಮೊಟೊರೊಲಾ ಮತ್ತು ಪೊಕೊನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯಿಂದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೋನ್‌ಗಳು ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಹಾನರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ V6: ಹಾನರ್ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಹಾನರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ V6 ಅನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಂದು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಸೋರಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು 200MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 120W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ಗೆ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬಿಗ್​ 7150mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ ಪೂರ್ಣ ಮಟ್ಟದ ವಾಟರ್‌ಪ್ರೂಫಿಂಗ್, Beidou ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಹಾನರ್‌ನ ಸ್ವಂತ C1+ RF ಚಿಪ್ ಮತ್ತು E2 ಶಕ್ತಿ ದಕ್ಷತೆಯ ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಾನರ್ ರೋಬೋಟ್ ಫೋನ್: ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಂದು ಕಂಪನಿಯು ಉದ್ಯಮದ ಮೊದಲ "ರೋಬೋಟ್ ಫೋನ್" ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವ ಹಾನರ್ ರೋಬೋಟ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್​​ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ಗುಪ್ತ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಆರ್ಮ್ ಗಿಂಬಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ AI-ಆಧಾರಿತ ಫೋನ್ ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್​ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ (4a): ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ (4a). ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ಗ್ಲಿಫ್ ಬಾರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಮೀಸಲಾದ ಕೆಂಪು LED ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ 6.78-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​, ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7s Gen 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 50MP ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 32MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ 17e: ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಐಫೋನ್ 17e ಅನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಐಫೋನ್ 17 ಸೀರಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ A19 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆನ್-ಡಿವೈಸ್ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಫೋನ್ ಸುಧಾರಿತ ನ್ಯೂರಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ISP ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಗ್‌ಸೇಫ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೇಗವನ್ನು 15W ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಕ್ಕೆ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಫ್ಯೂಷನ್: ಮೊಟೊರೊಲಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ಎಡ್ಜ್ 70 ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 6 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಟೀಸರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫೋನ್ 1.5K ಕರ್ವ್ಡ್​ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ ಮತ್ತು HDR10+ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7s Gen 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು 68W ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.

OCO X8 Pro Max: ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಬರಲಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನದು POCO X8 Pro Max. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸೋರಿಕೆಗಳು ಈ ಸಾಧನವು ಮಾರ್ಚ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸೀರಿಸ್​ನಲ್ಲಿನ "ಮ್ಯಾಕ್ಸ್" ಮಾದರಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಾಧನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಶೇಷಣಗಳು MediaTek Dimensity 9500s ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್, 6.83-ಇಂಚಿನ 1.5K AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ (120Hz), 50MP OIS ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಮತ್ತು 20MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 8,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 100W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಹ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಂಭಾವ್ಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ IP69 ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಹೈಪರ್‌ಓಎಸ್ ಸೇರಿವೆ. ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರಗಳ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಾಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

POCO X8 Pro: POCO X8 Pro ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು X8 Pro Max ಜೊತೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವರದಿಗಳು ಇದು MediaTek ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್-ರೇಟ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಕಂಪನಿಯು ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿಲ್ಲ.

ಓದಿ: ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ 2: ಎಐ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡೆಲ್​ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಗೂಗಲ್​; ಇದು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಬಲು ಚುರುಕು!!

TAGGED:

HONOR ROBOT PHONE
APPLE IPHONE 17E
MOTOROLA EDGE 70 FUSION
UPCOMING SMARTPHONE LAUNCH MARCH
UPCOMING SMARTPHONES

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.