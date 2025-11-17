8000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 200MP ಕ್ಯಾಮರಾ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಹಾನರ್ 500 ಸೀರಿಸ್!
Honor 500 Pro: ಹಾನರ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಹಾನರ್ 500 ಸೀರಿಸ್ ಅನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : November 17, 2025 at 5:36 PM IST
Honor 500 Pro: ಚೀನಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ಹಾನರ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸೀರಿಸ್ ಆದ ಹಾನರ್ 500 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾನರ್ 500 ಮತ್ತು ಹಾನರ್ 500 ಪ್ರೊ ಸೇರಿವೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ, ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಟೀಸರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಟಿಪ್ಸ್ಟರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ವೀಬೊದಲ್ಲಿನ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾನರ್ 500 ಪ್ರೊನ ಕೆಲವು ಪ್ರಬಲ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಇನ್ನೂ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸೀರಿಸ್ MEY-AN00 ಫೋನ್ ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಗೀಕ್ಬೆಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಹಾನರ್ 500 ಪ್ರೊ ನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಫೀಚರ್ಸ್: ಹಾನರ್ 500 ಪ್ರೊನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಹಾನರ್ 500 ಪ್ರೊ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಬಹುದು. ಗೀಕ್ಬೆಂಚ್ನ ಸಿಂಗಲ್-ಕೋರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ 3100 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ-ಕೋರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 9463 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 12GB + 256GB, 12GB + 512GB, 16GB + 512GB, ಮತ್ತು 16GB + 1TB ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಅಕ್ವಾಮರೀನ್, ಸ್ಟಾರ್ಲಿಟ್ ಪಿಂಕ್, ಅಬ್ಸಿಡಿಯನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಮೂನ್ಲೈಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ.
ಇದು ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್ ಅದರ 8000mAh ಸಿಲಿಕಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಬ್ಯಾಟರಿ 100W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು 50W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಒಎಸ್ 10 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ಹಾನರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸರಣಿಯು ನವೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟಪ್: ಇದು 2,736x1,264 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮತ್ತು 120Hz ನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಗ್ 6.55-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ 3D ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಹಾನರ್ 500 ಪ್ರೊ ಪ್ರಬಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಮೂರು ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. 200MP ಮೇನ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದು 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು 64MP ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್ಗಾಗಿ 50MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಸಹ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಸೀರಿಸ್ ಸುಧಾರಿತ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ಅದರ ವಿಶೇಷ ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ಎಂಜಿನ್ 3.0 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಾನರ್ 400 ಸೀರಿಸ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಸಾಗಣೆಗಳು 6 ಮಿಲಿಯನ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಸ ಸೀರಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.
