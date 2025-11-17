ETV Bharat / technology

8000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 200MP ಕ್ಯಾಮರಾ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಹಾನರ್​ 500 ಸೀರಿಸ್​!

Honor 500 Pro: ಹಾನರ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಹಾನರ್ 500 ಸೀರಿಸ್​ ಅನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಇದು ಹಾನರ್ 400 ಸೀರಿಸ್​ನ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.. (Photo Credit: Honor)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 17, 2025 at 5:36 PM IST

2 Min Read
Honor 500 Pro: ಚೀನಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ಹಾನರ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸೀರಿಸ್​ ಆದ ಹಾನರ್ 500 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾನರ್ 500 ಮತ್ತು ಹಾನರ್ 500 ಪ್ರೊ ಸೇರಿವೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್‌ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ, ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಟೀಸರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಟಿಪ್‌ಸ್ಟರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ವೀಬೊದಲ್ಲಿನ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾನರ್ 500 ಪ್ರೊನ ಕೆಲವು ಪ್ರಬಲ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್‌ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಇನ್ನೂ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸೀರಿಸ್​ MEY-AN00 ಫೋನ್ ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಗೀಕ್‌ಬೆಂಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಹಾನರ್ 500 ಪ್ರೊ ನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಫೀಚರ್ಸ್​: ಹಾನರ್ 500 ಪ್ರೊನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಹಾನರ್ 500 ಪ್ರೊ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಬಹುದು. ಗೀಕ್‌ಬೆಂಚ್‌ನ ಸಿಂಗಲ್-ಕೋರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ 3100 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ-ಕೋರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 9463 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 12GB + 256GB, 12GB + 512GB, 16GB + 512GB, ಮತ್ತು 16GB + 1TB ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಅಕ್ವಾಮರೀನ್, ಸ್ಟಾರ್‌ಲಿಟ್ ಪಿಂಕ್, ಅಬ್ಸಿಡಿಯನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಮೂನ್‌ಲೈಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ.

ಇದು ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್ ಅದರ 8000mAh ಸಿಲಿಕಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಬ್ಯಾಟರಿ 100W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು 50W ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌ಒಎಸ್ 10 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ಹಾನರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸರಣಿಯು ನವೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟಪ್: ಇದು 2,736x1,264 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮತ್ತು 120Hz ನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಗ್​ 6.55-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ 3D ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಹಾನರ್ 500 ಪ್ರೊ ಪ್ರಬಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಮೂರು ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. 200MP ಮೇನ್​ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಅನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದು 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು 64MP ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್​ಗಾಗಿ 50MP ಫ್ರಂಟ್​ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಸಹ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಸೀರಿಸ್​ ಸುಧಾರಿತ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ಅದರ ವಿಶೇಷ ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ಎಂಜಿನ್ 3.0 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಾನರ್ 400 ಸೀರಿಸ್​ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಸಾಗಣೆಗಳು 6 ಮಿಲಿಯನ್ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಸ ಸೀರಿಸ್​ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.

ಓದಿ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ವಿವೋ X300 ಲೈನ್​ ಅಪ್!: ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

