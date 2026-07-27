ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೋಂಡಾದ ಮೊದಲ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರು ಲಾಂಚ್! ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
Honda Zr V Hybrid SUV Launched: ಹೋಂಡಾ ಕಾರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಸ್ಯುವಿ 'ಹೋಂಡಾ ಝಡ್ಆರ್-ವಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್' ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : July 27, 2026 at 9:17 AM IST
Honda Zr V Hybrid SUV Launched: ಜಪಾನ್ ಪ್ರಮುಖ ವಾಹನ ತಯಾರಕ 'ಹೋಂಡಾ ಕಾರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ' ತನ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಸ್ಯುವಿ 'ಹೋಂಡಾ ZR-V ಹೈಬ್ರಿಡ್' ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ವಾಹನವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಕಂಪನಿ ಈಗ ತನ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹47.99 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೋಂಡಾ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್-ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಜಪಾನ್ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ 'ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್' (CBU) ಆಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ವಿತರಣೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಆಯಾಮಗಳು: ಹೋಂಡಾ ZR-V ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹೋಂಡಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಾಹನವಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
- ಉದ್ದ: 4,657 mm
- ಅಗಲ: 1,840 mm
- ಎತ್ತರ: 1,621 mm
- ವೀಲ್ಬೇಸ್: 2,655 mm
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಫೀಚರ್ಸ್: ಹೋಂಡಾ ZR-V ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಫ್ರಂಟ್ ಲುಕ್: ಮುಂಭಾಗವು ಸ್ಲಿಮ್ LED ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಬಿಗ್ ಗ್ಲೋಸ್-ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕಾರಿಗೆ ಭವ್ಯವಾದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಬಂಪರ್ನಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಏರ್ ವೇಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಿಯರ್ ಲುಕ್: ಹಿಂಭಾಗವು ಆಕರ್ಷಕ 'U'-ಆಕಾರದ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ (LED ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು), ರೂಫ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ವೈಪರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಡ್ಯುಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಂಪರ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವೀಲ್ಸ್: ಭಾರತೀಯ ಮಾದರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ 18-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ.
ಹೋಂಡಾ ZR-V ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್: ಹೊಸ ZR-V ಕಂಪನಿಯ 2.0-ಲೀಟರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್-ಹೈಬ್ರಿಡ್ e:HEV ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನ್ಯಾಚೂರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 181 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 315 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು SUV ಅನ್ನು 7.9 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 kmph ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು 173 kmph ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಹೋಂಡಾ ಕಾರ್ಸ್ ಹೇಳುವಂತೆ ಹೋಂಡಾ ZR-V 22.80 kmpl ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
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