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ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೋಂಡಾದ ಮೊದಲ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರು ಲಾಂಚ್​! ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Honda Zr V Hybrid SUV Launched: ಹೋಂಡಾ ಕಾರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ 'ಹೋಂಡಾ ಝಡ್‌ಆರ್-ವಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್' ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

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ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್​ ಆಯ್ತು ಹೋಂಡಾದ ಮೊದಲ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರು (Photo Credit: Honda car India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 27, 2026 at 9:17 AM IST

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Honda Zr V Hybrid SUV Launched: ಜಪಾನ್ ಪ್ರಮುಖ ವಾಹನ ತಯಾರಕ 'ಹೋಂಡಾ ಕಾರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ' ತನ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ 'ಹೋಂಡಾ ZR-V ಹೈಬ್ರಿಡ್' ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ವಾಹನವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಕಂಪನಿ ಈಗ ತನ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಸ್‌ಯುವಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹47.99 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೋಂಡಾ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್​-ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಸ್‌ಯುವಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಜಪಾನ್‌ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ 'ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್' (CBU) ಆಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ವಿತರಣೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಆಯಾಮಗಳು: ಹೋಂಡಾ ZR-V ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹೋಂಡಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಾಹನವಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

  • ಉದ್ದ: 4,657 mm
  • ಅಗಲ: 1,840 mm
  • ಎತ್ತರ: 1,621 mm
  • ವೀಲ್‌ಬೇಸ್: 2,655 mm

ಎಕ್ಸ್​ಟೀರಿಯರ್​ ಫೀಚರ್ಸ್​: ಹೋಂಡಾ ZR-V ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಫ್ರಂಟ್​ ಲುಕ್​: ಮುಂಭಾಗವು ಸ್ಲಿಮ್ LED ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಬಿಗ್​ ಗ್ಲೋಸ್​-ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಗ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕಾರಿಗೆ ಭವ್ಯವಾದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಫ್ರಂಟ್​ ಬಂಪರ್‌ನಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್​ ಏರ್​ ವೇಂಟ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಿಯರ್​ ಲುಕ್​: ಹಿಂಭಾಗವು ಆಕರ್ಷಕ 'U'-ಆಕಾರದ ಲೈಟಿಂಗ್​ ಸಿಗ್ನೇಚರ್​ (LED ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು), ರೂಫ್​ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್​ ವೈಪರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಡ್ಯುಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಔಟ್‌ಲೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಂಪರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವೀಲ್ಸ್​: ಭಾರತೀಯ ಮಾದರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ 18-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್​ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ.

ಹೋಂಡಾ ZR-V ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್: ಹೊಸ ZR-V ಕಂಪನಿಯ 2.0-ಲೀಟರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್-ಹೈಬ್ರಿಡ್ e:HEV ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನ್ಯಾಚೂರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್​ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಮೋಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 181 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 315 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು SUV ಅನ್ನು 7.9 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 kmph ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು 173 kmph ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಹೋಂಡಾ ಕಾರ್ಸ್ ಹೇಳುವಂತೆ ಹೋಂಡಾ ZR-V 22.80 kmpl ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

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