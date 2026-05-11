ದೇಶೀಯ ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡುತ್ತಿದೆ ಹೋಂಡಾ!: ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ WN7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್?
Honda WN7 Electric Bike: ಹೋಂಡಾ WN7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ನ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಬೈಕ್ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : May 11, 2026 at 8:29 AM IST
Honda WN7 Electric Bike: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳತ್ತ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ನಡುವೆ ಪ್ರಮುಖ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕರಾದ ಹೋಂಡಾ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ವಿನ್ಯಾಸ, ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬೈಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಎಂದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೋಂಡಾ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ತನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಬೈಕ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಾಹನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಈ ಬೈಕ್ ಹೋಂಡಾ WN7 ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಉದ್ಯಮ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ರೋಬೋಟ್ ತರ ಕಾಣುವಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸ: ಈ ಬೈಕಿನ ಸೌಂದರ್ಯವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾಹನಗಳಿಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಭಾಗವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹ ಆಕರ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ರೋಬೋಟ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಪವರ್ಡ್ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಬದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇನ್ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ನಯವಾದ ಸೂಚಕ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬೈಕು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಗಲವಾದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಬಾರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬದಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಗೋಚರಿಸುವ ರಿಯರ್-ವೀಲ್ ರಚನೆಯು ಈ ಬೈಕಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಸೌಂದರ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ?: ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಮೋಟಾರ್ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. 600 ಸಿಸಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಪವರ್ಡ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೃಹತ್ ಟಾರ್ಕ್ ಮೂಲಕ್ ಇದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಬೈಕು ನಗರ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ-ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಬೈಕ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬೈ-ಬೈ!: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾರ್ಡನ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹೊಸ ಹೋಂಡಾ ಬೈಕ್ ಕೂಡ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವಾಗ?: ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕದ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆಗಳು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬಹುದು ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸವು ಇದು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
