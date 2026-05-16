ಹೊಸ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೆಡಾನ್ ಮೂಲಮಾದರಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಹೋಂಡಾ: ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಹೊಸ ಕಾರು?
Honda Sedan Prototype: ಹೋಂಡಾ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಹೊಸ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೆಡಾನ್ನ ಮೂಲಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : May 16, 2026 at 12:47 PM IST
Honda Sedan Prototype: ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2026ರ ಜಾಗತಿಕ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಂಡಾ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸೆಡಾನ್ನ ಮೂಲಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ಮಾದರಿಯು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
2027 ರಿಂದ ಬರುವ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳು ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೋಂಡಾ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಅವಳಿ - ಮೋಟಾರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎಂಜಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಹೋಂಡಾ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ10 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವು ಶೇ30 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಘಟಕವು ಮೋಟಾರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಹೊಸ ADAS ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: 2028 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅದರ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾದರಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ADAS ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಾಹನ ತಯಾರಕರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಲಕನು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಿತ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ನಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೆಡಾನ್ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಂಡಾ 0 ಸೀರಿಸ್ SUV ಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಡಾನ್ಗಳ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಶೈಲಿ: ಈ ಸೆಡಾನ್ ಮೂಲಮಾದರಿಯ ಶೈಲಿಯು ಫಾಸ್ಟ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಅಕಾರ್ಡ್ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮುಂಭಾಗ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೈರ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಹೋಂಡಾದ ಹೊಸ ಲೋಗೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ನ ಗ್ರಿಲ್ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್: ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ವಾಹನವು ಫ್ಲೇರ್ಡ್ ವೀಲ್ ಆರ್ಚ್, ಇಳಿಜಾರಾದ ರೂಫ್ಲೈನ್, ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ, ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಶೋಲ್ಡರ್ ಲೇನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದ ವಿಭಾಗವು ಹೈ-ಮೌಂಟೆಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲ್ಯಾಂಪ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬಂಪರ್ ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ LED ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ರಿಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಎಸ್ಯುವಿಗಳು: ಹೋಂಡಾದ ಹೊಸ ಸೆಡಾನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕಂಪನಿಯು 2028 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUV ಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ SUV ಕೂಡ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೋಂಡಾ ಇಂಡಿಯಾ 2030ರ ವೇಳೆಗೆ 10 ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು SUV ಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಪನಿಯು ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ZR-V ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
