ಭಾರತೀಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಂಡಾ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ: ದೇಶದಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗಲಿದೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಚೊಚ್ಚಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ ‘ಆಲ್ಫಾ’!
Honda Alpha EV-India Launch: ಜಪಾನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಹೋಂಡಾ ತನ್ನ ಮುಂಬರುವ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರಿಗೆ ‘ಆಲ್ಫಾ’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
Published : November 5, 2026 at 8:07 AM IST
Honda Alpha EV India Launch: ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿ ಸಾಧಿಸಲು ಜಪಾನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ದೈತ್ಯ ಹೋಂಡಾ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ‘ಹೋಂಡಾ ಆಲ್ಫಾ’ (Honda Alpha) ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದೆ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2, 2026 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಇದರ ವಿಶ್ವ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇದರ ಮೊದಲ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಇವಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ (Global Manufacturing Hub) ಮಾಡುವ ಹೋಂಡಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
‘ಆಲ್ಫಾ’ ಹೆಸರಿನ ರಹಸ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಲೋಗೋದ ಎಂಟ್ರಿ: ಹೋಂಡಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 'ಆಲ್ಫಾ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಸರಣಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒಂದು 'ಹೊಸ ಆರಂಭ'ದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಈ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರಿನ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ಇದು ಹೋಂಡಾ ಕಂಪನಿಯು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ "H" ಲೋಗೋವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಭಾರತದ ರಸ್ತೆಗಿಳಿಯಲಿರುವ ಮೊದಲ ಕಾರಾಗಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಕಾರು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ 1963 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಳಸಿದ್ದ ಹೆಚ್ ಲೋಗೋವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇದೀಗ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮರುಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ರಫ್ತು: ಹೋಂಡಾ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಆಲ್ಫಾ ಇವಿ ಕಾರಿನ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ (ಮಾದರಿ) ಅನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2025ರ ಜಪಾನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತ್ತು. ಈ ಕಾರನ್ನು ನಗರದ ದಟ್ಟಣೆಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಪರಿಸರ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೊಂದುವಂತೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಫೀಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಹೋಂಡಾ ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯು ಕಾರಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (Battery Capacity), ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಚಲಿಸುವ ಗರಿಷ್ಠ ಮೈಲೇಜ್ (Driving Range) ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಲಾಂಚ್ ವೇಳೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಹರ್ಷ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆ: ಹೋಂಡಾ ಕಾರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಆಗಿರುವ ತೋಷಿಯುಕಿ ಯಾನಗಿಸಾವಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಹೆಸರು 'ಹೋಂಡಾ ಆಲ್ಫಾ' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ನಾವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ನೆಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಹೋಂಡಾದ ಇವಿ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಂಡಾ ಹೊಂದಿರುವ ಬಲವಾದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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