ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಹೋಂಡಾ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾರು: ದೇಶ್ಯಾದ್ಯಂತ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಶುರು!
Honda EV Test Run: ಹೋಂಡಾ ಕಂಪನಿಯು ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ 0 ಆಲ್ಫಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
Published : March 18, 2026 at 2:33 PM IST
Honda EV Test Run: ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳತ್ತ ಪರಿವರ್ತನೆ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ಯಮ ದೈತ್ಯ ಹೋಂಡಾ ಕಾರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗ EV ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತಾ, ಹೋಂಡಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV (BEV) ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ಯಾನ್ - ಇಂಡಿಯಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಓಟವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ತಪುಕಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೋಡ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಈ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ನಗರ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ವಿವಿಧ ಚಾಲನಾ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ "ಹೋಂಡಾ 0 α (ಆಲ್ಫಾ) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಜಪಾನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಶೋ 2025 ರಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ವಾಹನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅದರ ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಈ SUV ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಂಡಾ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೋಂಡಾ ಕಾರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಮುಂಬರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು. ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಬೇಸಿಗೆಯ ತೀವ್ರ ಶಾಖದ ಗುಣಲಕ್ಷಣ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಒದ್ದೆ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು. ಯಾವುದೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನವು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೋಂಡಾ ಹೊಂದಿದೆ.
ಇವಿಯ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೋಮ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸದೇ ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಬಹುಮುಖಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಾಲನಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅದರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಂಡಾ ಈ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾರತೀಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲಾದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಿದ ವಾಹನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕಂಪನಿಯ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ "ಹೋಂಡಾ 0 α" ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು 2026-27ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ನಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೋಂಡಾ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ನೀಡುವ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಹೋಂಡಾ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದು 'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಇವಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಇರಿಸುವತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಓದಿ: 8 ವರ್ಷಗಳ ವಾರಂಟಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ 567 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್: ಚೀನಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸ್ಪೇಷಲ್ ಕಾರು ಲಗ್ಗೆ!!