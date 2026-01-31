ಬರುತ್ತಿದೆ ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ 125 ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್! ಇದರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೀಗಿವೆ
Honda Shine 125 Limited Edition: ಹೋಂಡಾ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶೈನ್ 125ರ ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ನ ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : January 31, 2026 at 9:49 AM IST
Honda Shine 125 Limited Edition: ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ 125 ಭಾರತೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಬೈಕ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಈ ಬೈಕ್ ಮೇಲಿನ ಗ್ರಾಹಕರ ನಂಬಿಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸೌಕರ್ಯ, ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಹೋಂಡಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಸೇರಿ ಶೈನ್ 125 ಅನ್ನು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಬೈಕ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ವಯಸ್ಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರು ಸಹ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ 125 ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಗಮ ಸವಾರಿ ಅನುಭವ, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಎಂಜಿನ್ನಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿವೆ.
ಈ ಮಾದರಿಯು ಶೋ ರೂಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಯುವ ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಹೋಂಡಾ ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ, ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ನೋಟವನ್ನು ಬಯಸುವ ಯುವಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ 125 ಅನ್ನು ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲವೂ ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ನಡೆದರೆ, ಹೊಸ ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ 125 ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಹೋಂಡಾ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೊಸ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಶೈನ್ 125ರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 85,000 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಶೈನ್ 125ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆಗಳು ರೂ. 80,542 ರಿಂದ ರೂ. 84,902 ರ ನಡುವೆ ಇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು, ಬೈಕ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಅದರ ನೋಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಲು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೈಸರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೈಡ್ ಕವರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಮಫ್ಲರ್ ಕವರ್ಗೆ ಸಹ ಸೊಗಸಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿವೆ.
ಈ ಬೈಕ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರ್ಲ್ ಸೈರನ್ ಬ್ಲೂ ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕಿರಿಯ ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ 'ಶೈನ್' ಗ್ರಾಫಿಕ್ನಿಂದಾಗಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ 125 ರಂತೆಯೇ ಅದೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅದೇ ಹ್ಯಾಲೊಜೆನ್ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್, ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹಿಡಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ಗೆ 18-ಇಂಚಿನ ಪೈರೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಅಲಾಯ್ ವ್ಹೀಲ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು LCD ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸೋಲ್, ಸೈಡ್-ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಕಟ್-ಆಫ್ ಮತ್ತು ಸೈಲೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಇದು USB ಟೈಪ್-ಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಇದರ 10.5-ಲೀಟರ್ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಹೋಂಡಾ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಶೈನ್ 125 ರಂತೆಯೇ 123.94 ಸಿಸಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಗರಿಷ್ಠ 10.63 ಬಿಎಚ್ಪಿ ಮತ್ತು 11 ಎನ್ಎಂ ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ 125 ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಸುಮಾರು 50 ರಿಂದ 60 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡಲಿದೆ.
