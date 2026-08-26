ETV Bharat / technology

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಂಡಾ ರೆಬೆಲ್ 300 ಲಗ್ಗೆ: ಈಗ ಕ್ಲಚ್ ಲಿವರ್ ಹಿಡಿಯದೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಗೇರ್​!

Honda Rebel 300 Launched: ಹೋಂಡಾ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತ ರೆಬೆಲ್ 300 ಕ್ರೂಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

HONDA REBEL 300 PRICE HONDA REBEL 300 STANDARD REBEL 300 E CLUTCH HONDA REBEL 300 BOOKINGS
HONDA REBEL 300 PRICE HONDA REBEL 300 STANDARD REBEL 300 E CLUTCH HONDA REBEL 300 BOOKINGS (Photo Credit: Honda 2 Wheelers India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 26, 2026 at 8:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Honda Rebel 300 Launched: ಜಪಾನಿನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ದೈತ್ಯ ಹೋಂಡಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ಕ್ರೂಸರ್ ಬೈಕ್ ಹೋಂಡಾ ರೆಬೆಲ್ 300 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್ - ಶೋರೂಂ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೇರಿಯಂಟ್‌ಗೆ ರೂ. 2.22 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು E-Clutch ವೇರಿಯಂಟ್‌ಗೆ ರೂ. 2.62 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ BigWing ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ: ಹೋಂಡಾ ರೆಬೆಲ್ 300 ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಹೋಂಡಾದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು BigWing ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 5,000 ನೀಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಡೆಲಿವರಿ ಮಿಡ್ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026 ರಿಂದ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ.

ಹೋಂಡಾ ರೆಬೆಲ್ 300 ಡಿಸೈನ್: Rebel 300 ಲೋ-ಸ್ಲಂಗ್ ಬಾಬರ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಟಿಯರ್‌ಡ್ರಾಪ್ ಆಕಾರದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ರೌಂಡ್ LED ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್, ಟೂ-ಪೀಸ್ ಸೀಟ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಇದರ ಹೈಲೈಟ್. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಡ್-ಔಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಪ್‌ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಬಾರ್ ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ ಫುಟ್‌ಪೆಗ್‌ಗಳು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಾಕಾರದ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ Honda RoadSync ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಟರ್ನ್-ಬೈ-ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಇದೆ.

ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್: ಇದು 286cc ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ - ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, CB300R ನಲ್ಲಿರುವಂತೆ 30hp ಮತ್ತು 27.5Nm ಪವರ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ವೇರಿಯಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. E-Clutch ಮಾಡೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆಕ್ಚುಯೇಟರ್‌ಗಳು ಕ್ಲಚ್ ಅನ್ನು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಕ್ಲಚ್ ಲಿವರ್ ಎಳೆಯದೇ ಗೇರ್ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಗಿಯೂ ಕ್ಲಚ್ ಲಿವರ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೂಲಕ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಚಾಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್: ಮುಂದೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫೋರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಟ್ವಿನ್ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ ಇದೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ಇದೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆ 16-ಇಂಚಿನ ವೀಲ್​​ಗಳಿವೆ. ಮುಂದೆ 130/90 ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ 150/80 ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೈರ್ ಇದೆ. ಸೀಟ್ ಹೈಟ್ ಕೇವಲ 690mm, ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದ ಸವಾರರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕಾಲು ತಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ: ರೂ. 2.22 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ Rebel 300 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ರೂ. 2.25 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2.28 ಲಕ್ಷ (ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಬೆಲೆಯ Royal Enfield Goan Classic 350 ಗಿಂತ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ.

ಓದಿ: ವಿದೇಶಿಗೆ ಗುಡ್‌ಬೈ: ನಮ್ಮದೇ ಎಂಜಿನ್, ನಮ್ಮದೇ ಶಕ್ತಿ!: ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮೂರು ಹೊಸ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ರೆಡಿ!

TAGGED:

HONDA REBEL 300 PRICE
HONDA REBEL 300 STANDARD
REBEL 300 E CLUTCH
HONDA REBEL 300 BOOKINGS
HONDA REBEL 300 LAUNCHED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.