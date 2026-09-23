ಹೊಂಡಾದ 3ನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಲಾಂಚ್!: 3kWh ಬ್ಯಾಟರಿ, ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್!!
Honda QC3 Electric Scooter: ಹೊಂಡಾ ತನ್ನ 3ನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು, 3kWh ಬ್ಯಾಟರಿ, 145 ಕಿಮೀ IDC ರೇಂಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇವೆ ಎಂಬ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : September 23, 2026 at 1:52 PM IST
Honda QC3 Electric Scooter: ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಹೊಂಡಾ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ Honda QC1 ಮತ್ತು Honda Activa-e ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ Honda QC3 ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು 1.35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್) ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ EV ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ 3kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟರಿ 0 ರಿಂದ 80 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲು 2 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೊಂಡಾ ಹೊಸ QC3 ಅನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಐದು ನಗರಗಳಾದ ದೆಹಲಿ, ಆಗ್ರಾ, ಕಟಕ್, ಸೂರತ್ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಂನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದ್ದು, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
Honda QC1 ಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮ: ಹೊಸ Honda QC3 ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯ ಮೂರನೇ EV ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಲಿದೆ. Honda QC1 ಮತ್ತು Activa e ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗೆ (ಕ್ರಮವಾಗಿ 90,408 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 1.2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ) ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫೀಚರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. Honda QC3 ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ Honda QC1 ನ 1.5kWh ಬ್ಯಾಟರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು Activa e: ನ 102km ವರೆಗಿನ ರೇಂಜ್ಗಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಂಜ್ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಸ QC3 ನ IDC ರೇಂಜ್ 145 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಇದೆ.
Honda QC3 ಫೀಚರ್ಸ್: ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯದ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರ ಫೀಚರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಹೊಸ Honda QC3 ನಲ್ಲಿ 5-ಇಂಚಿನ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು Honda Roadsync ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಟರ್ನ್-ಬೈ-ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಫೀಚರ್ ನೀಡಲಿದೆ. Honda Motorcycle ಈಗ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸೀಟ್ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ 32 ಲೀಟರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಇದು Honda QC1 ನ 26 ಲೀಟರ್ಗಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
Honda Activa eನ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅದರ ತೆಗೆಯಬಹುದಾದ ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ತುಂಬಿತ್ತು. ಕಂಪನಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರನ್ನು ಲೋಕಲ್ ಆಗಿಯೇ ತಯಾರಿಸಲಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೊಸ Honda QC3 ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಹಿಂದಿನ EVs ಗಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು 1.35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಕಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಫೋಟಾನ್ ಗ್ರೇ ಮೆಟಾಲಿಕ್, ಪರ್ಲ್ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ವೈಟ್, ಪರ್ಲ್ ಶಾಲೋ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಪರ್ಲ್ ಸೈರನ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸೇರಿವೆ.
ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು: ಈ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದು TVS iQube 3.1kWh (1.30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ), Bajaj Chetak C3502 (1.44 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ), Vida VX2 Plus 3.1 (1.03 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ) ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಾಂಚ್ ಆದ Ather Konarc S 161 (1.45 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ) ಗೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
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