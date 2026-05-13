ETV Bharat / technology

ಪದೇ ಪದೆ ಕ್ಲಚ್​ ಒತ್ತುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ: ಹೋಂಡಾ ಹೊಸ ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿದೆ ಮಾರ್ಡನ್​ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ!

Honda NX500 E-Clutch India Launched: ಹೋಂಡಾ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಹೋಂಡಾ NX500 ಇ - ಕ್ಲಚ್ ಅನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

HONDA NX500 E CLUTCH PRICE HONDA NX500 E CLUTCH SPECS HONDA NX500 E CLUTCH FEATURES HONDA NX500 E CLUTCH ENGINE
ಹೋಂಡಾ NX500 E-ಕ್ಲಚ್ (Photo Credit: bigwingblr)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 13, 2026 at 7:19 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Honda NX500 E-Clutch India Launched: ಹೋಂಡಾ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತೀಯ ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಹಸ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾದರಿ NX500 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಇ-ಕ್ಲಚ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಿದೆ. ಕ್ಲಚ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಗೇರ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ನೀಡುವ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೋಂಡಾ ಬಿಗ್ ವಿಂಗ್ ಶೋರೂಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್‌ಗಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ.

ಇ-ಕ್ಲಚ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಎಂದರೇನು?: ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಲಚ್ ಅನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಸವಾರರು ಬೇಗನೆ ಆಯಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರೀ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಹೋಂಡಾ ಈ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಕ್ಲಚ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಬೈಕ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಲಿ, ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಗೇರ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಾಗಲಿ ಸವಾರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕ್ಲಚ್ ಲಿವರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಮೂಲಕ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಆಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸವಾರನು ಕ್ಲಚ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾನುವಲ್​ ಆಗಿ ಬಳಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಸರಿ ಲಿವರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೈಕ್​ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೂಲಕ ಬೈಕ್‌ನ ತೂಕವು ಐದು ಕೆಜಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ: ಹೊಸ ಹೋಂಡಾ NX500 E-ಕ್ಲಚ್ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ₹7,43,900 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್​, ಲಾಂಗ್​ ಜರ್ನಿಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಸವಾರರಿಗೆ ಇದರ ಬೆಲೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಹೋಂಡಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಗರ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಹೈವೇ ಪ್ರವಾಸಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ ಸವಾರರ ಆಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​: ಈ ಬೈಕ್ 471cc, ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್-ಟ್ವಿನ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 8,600 RPM ನಲ್ಲಿ 46.9 BHP ಪವರ್ ಮತ್ತು 6,500 RPM ನಲ್ಲಿ 43 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಕ್ಸ್​-ಸ್ಪೀಡ್​ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಈ ಎಂಜಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ-ಶ್ರೇಣಿಯ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಸರುಮಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ: ಹೋಂಡಾ NX500 ತನ್ನ ಎಂಜಿನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯದ್ದಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು 5-ಇಂಚಿನ ಫುಲ್​ ಕಲರ್​ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೀವು ಹೋಂಡಾ ರೋಡ್‌ಸಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಕಾಲ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ, ಬೈಕ್ ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ಮತ್ತು ಹೋಂಡಾ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಟಾರ್ಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (HSTC) ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೆಕಾನಿಕಲ್​ ವಿಶೇಷಗಳು: ಈ ಅಡ್ವೆಂಚರ್​ ಬೈಕ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈಮಂಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಭಾಗವು ಶೋವಾ USD ಫೋರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಹಿಂಭಾಗವು ಪ್ರೀ ಲೋಡ್-ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್​ ಮೊನೊಶಾಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 19-ಇಂಚಿನ ವೀಲ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 17-ಇಂಚಿನ ವೀಲ್ಸ್​ನೊಂದಿಗೆ ಇದು ಕಠಿಣ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಲೀಸಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತದೆ.

LED ಲೈಟಿಂಗ್ ಬೈಕ್‌ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೋಂಡಾ NX500 ಅನ್ನು ನಗರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ಪ್ರಿಯರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಎಂದು ವಿವರಿಸಬಹುದು. ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೋಂಡಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಓದಿ: ಇದು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ! ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಸುಜುಕಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್, ಮೈಲೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

TAGGED:

HONDA NX500 E CLUTCH PRICE
HONDA NX500 E CLUTCH SPECS
HONDA NX500 E CLUTCH FEATURES
HONDA NX500 E CLUTCH ENGINE
HONDA NX500 E CLUTCH INDIA LAUNCHED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.