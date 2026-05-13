ಪದೇ ಪದೆ ಕ್ಲಚ್ ಒತ್ತುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ: ಹೋಂಡಾ ಹೊಸ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿದೆ ಮಾರ್ಡನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ!
Honda NX500 E-Clutch India Launched: ಹೋಂಡಾ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಹೋಂಡಾ NX500 ಇ - ಕ್ಲಚ್ ಅನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
Published : May 13, 2026 at 7:19 AM IST
Honda NX500 E-Clutch India Launched: ಹೋಂಡಾ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತೀಯ ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಹಸ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾದರಿ NX500 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಇ-ಕ್ಲಚ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಿದೆ. ಕ್ಲಚ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಗೇರ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ನೀಡುವ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೋಂಡಾ ಬಿಗ್ ವಿಂಗ್ ಶೋರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ಗಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ.
ಇ-ಕ್ಲಚ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಎಂದರೇನು?: ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಲಚ್ ಅನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಸವಾರರು ಬೇಗನೆ ಆಯಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರೀ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಹೋಂಡಾ ಈ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲಚ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಬೈಕ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಲಿ, ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಗೇರ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಾಗಲಿ ಸವಾರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕ್ಲಚ್ ಲಿವರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸವಾರನು ಕ್ಲಚ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಗಿ ಬಳಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಸರಿ ಲಿವರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೈಕ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೂಲಕ ಬೈಕ್ನ ತೂಕವು ಐದು ಕೆಜಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ: ಹೊಸ ಹೋಂಡಾ NX500 E-ಕ್ಲಚ್ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ₹7,43,900 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್, ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಸವಾರರಿಗೆ ಇದರ ಬೆಲೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಹೋಂಡಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಗರ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಹೈವೇ ಪ್ರವಾಸಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ ಸವಾರರ ಆಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಪವರ್ಫುಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್: ಈ ಬೈಕ್ 471cc, ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್-ಟ್ವಿನ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 8,600 RPM ನಲ್ಲಿ 46.9 BHP ಪವರ್ ಮತ್ತು 6,500 RPM ನಲ್ಲಿ 43 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಕ್ಸ್-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಈ ಎಂಜಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ-ಶ್ರೇಣಿಯ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಸರುಮಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ: ಹೋಂಡಾ NX500 ತನ್ನ ಎಂಜಿನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯದ್ದಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು 5-ಇಂಚಿನ ಫುಲ್ ಕಲರ್ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೀವು ಹೋಂಡಾ ರೋಡ್ಸಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಕಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ, ಬೈಕ್ ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ಮತ್ತು ಹೋಂಡಾ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಟಾರ್ಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (HSTC) ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ವಿಶೇಷಗಳು: ಈ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಬೈಕ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಡೈಮಂಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಭಾಗವು ಶೋವಾ USD ಫೋರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಹಿಂಭಾಗವು ಪ್ರೀ ಲೋಡ್-ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್ ಮೊನೊಶಾಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 19-ಇಂಚಿನ ವೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 17-ಇಂಚಿನ ವೀಲ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದು ಕಠಿಣ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಲೀಸಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
LED ಲೈಟಿಂಗ್ ಬೈಕ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೋಂಡಾ NX500 ಅನ್ನು ನಗರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ಪ್ರಿಯರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಎಂದು ವಿವರಿಸಬಹುದು. ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೋಂಡಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
ಓದಿ: ಇದು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ! ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಸುಜುಕಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್, ಮೈಲೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?