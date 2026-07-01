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ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ!: ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಒಂದಾಗುತ್ತಿವೆ ಜಪಾನ್​ ಕಂಪನಿಗಳು​!

Honda and Nissan Partnership: ಜಪಾನಿನ ವಾಹನ ತಯಾರಕರಾದ ಹೋಂಡಾ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಸಾನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಘೋಷಿಸಲಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್​ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​.

JAPANESE AUTOMAKER HONDA AND NISSAN ELECTRONIC CONTROL UNITS HONDA AND NISSAN NEW PARTNERSHIP MANUFACTURING FACILITIES IN INDIA
ಹೋಂಡಾ-ನಿಸ್ಸಾನ್ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 1, 2026 at 1:20 PM IST

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Honda and Nissan Partnership: ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಮತ್ತು ಟೊಯೋಟಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ಜಾಗತಿಕ ಜಪಾನಿನ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಹೋಂಡಾ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಸಾನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗ ಹೊಂದಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ರೂಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಚೀನಾದ ವಾಹನ ತಯಾರಕರಿಂದ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೆಲೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಅವರು ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತದ ಮೇಲೆ ಗಮನ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯು ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಹೋಂಡಾ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಸಾನ್ ಎರಡೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಭಾರತದೊಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಥಳೀಕರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು.

ಭಾರತೀಯ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ತಂತ್ರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕಂಪನಿಗಳು ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ, ಟೊಯೋಟಾ, ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ಟಾಟಾದಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮತ್ತು ಹೋಂಡಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿವೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ನಿಸ್ಸಾನ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದರೂ ಹೋಂಡಾ ತನ್ನ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಎಸ್‌ಯುವಿ, ಎಲಿವೇಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಟಿ ಸೆಡಾನ್ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತದಂತಹ ವಿಶಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳ ನಾಯಕರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರ ಸಹಯೋಗವು ಗೆಲುವಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಗ್ರಾಹಕರು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು?: ಈ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಗೋಚರಿಸಲು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ಎರಡು ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

  1. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಂಡಾ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಸಾನ್ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಥವಾ ಇವಿ ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್‌ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು.
  2. ಎರಡನೇಯದಾಗಿ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ವಾಹನ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು.

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TAGGED:

JAPANESE AUTOMAKER HONDA AND NISSAN
ELECTRONIC CONTROL UNITS
HONDA AND NISSAN NEW PARTNERSHIP
MANUFACTURING FACILITIES IN INDIA
HONDA AND NISSAN PARTNERSHIP

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