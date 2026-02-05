Gen-Z ಟಾರ್ಗೇಟ್! ಸ್ಕೂಟರ್, ಬೈಕ್ ಎರಡನ್ನೂ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಹೋಂಡಾ: ಇದರ ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟಿದೆ!
Honda Motors New Launches: ಹೋಂಡಾ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಬೈಕ್ಗಳ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇವೆರಡೂ ಜೆನ್ - ಝಡ್ ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಹೀಗಿವೆ.
Published : February 5, 2026 at 1:54 PM IST
Honda Motors New Launches: ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಕಂಪನಿಯಾಗಿರುವ ಹೋಂಡಾ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್, ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಬೈಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಹೋಂಡಾ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಾದ ಹೋಂಡಾ ಡಿಯೊ 125 ಮತ್ತು ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ 125 ರ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಡಿಯೊ 125 ಎಕ್ಸ್ - ಎಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ಶೈನ್ 125 ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿವೆ.
ಡಿಯೋ 125 ಎಕ್ಸ್-ಎಡಿಷನ್ ವಿಶೇಷತೆ: ಕಂಪನಿಯು ಡಿಯೋ 125 ಎಕ್ಸ್-ಎಡಿಷನ್ ಅನ್ನು ದಿಟ್ಟ ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಗುರುತಿನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಾಡಿ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ - ಎಡಿಷನ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಯೂಥ್ಫುಲ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪರ್ಲ್ ಡೀಪ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗ್ರೇ ಮತ್ತು ಪರ್ಲ್ ಸೈರನ್ ಬ್ಲೂ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇದರ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಬಣ್ಣದ ಯೋಜನೆಯು ಸೈಬರ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಥೀಮ್ನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ಶಕ್ತಿಯುತ ನಿಲುವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ತನ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಎಕ್ಸ್-ಎಡಿಷನ್ ಆಕರ್ಷಕ ಮ್ಯಾಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಶ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್-ಎಡಿಷನ್ ಡೆಕಲ್ಗಳು ಅದರ "ಎಕ್ಸ್-ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್" ಅನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಜೆನ್-ಝಡ್, ತಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಬಯಸುವ ಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸವಾರರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
Honda Dio 125 X Edition
ಶೈನ್ 125 ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ವಿಶೇಷತೆ: ಶೈನ್ 125 ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಮೂಲ ಶೈನ್ 125 ರಂತೆಯೇ ಅದೇ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 125 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್ ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಥೀಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಮರುರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಶುದ್ಧ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Honda Shine 125 Limited Edition
ಈ ಎರಡರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಹೊಸ ಡಿಯೋ 125 ಎಕ್ಸ್-ಎಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ಶೈನ್ 125 ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ಗಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೋಂಡಾ ಕಂಪನಿಯು ಡಿಯೋ 125 ಎಕ್ಸ್-ಎಡಿಷನ್ ಅನ್ನು ₹87,733 ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶೈನ್ 125 ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಅನ್ನು ₹86,211 ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಂದಿನ ವಿಕಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾರರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
Gen-Z ಅನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸ: ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾ, ಹೋಂಡಾ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ (ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ) ಯೋಗೇಶ್ ಮಾಥುರ್, "ಡಿಯೋ 125 X-ಆವೃತ್ತಿಯು ಹೋಂಡಾದ ಸ್ವಂತ Gen-Z ವಿನ್ಯಾಸ ತಂಡವು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದಿಟ್ಟ ಮತ್ತು ಯುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಂದಿನ ಯುವ ಸವಾರರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಶೈನ್ 125 ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ನ ಶಿಲ್ಪಿ ರೂಪ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಕಾಲಾತೀತ ವಿನ್ಯಾಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ" ಎಂದರು.
"ಈ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸವಾರರಿಗೆ ಶೈಲಿ, ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳು ಚಿಂತನಶೀಲ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಹೋಂಡಾದ ಗಮನ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಸವಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಓದಿ: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಸೆಂಟರ್, 10 ಲಕ್ಷ ಉಪಗ್ರಹ; ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಯೋಜನೆಯಾದರೂ ಏನು?