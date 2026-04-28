ಹೋಂಡಾ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಿಗ್ ಮೂವ್: ಸಿಟಿ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್, ZR-V SUV ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜು
Honda City Facelift Launch Date: ಹೋಂಡಾ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಸಿಟಿ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ZR-V SUVಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಿಟೇಲ್ಸ್..
Published : April 28, 2026 at 2:58 PM IST
Honda City Facelift Launch Date: ಹೋಂಡಾ ಕಾರು ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಂಡಾ ಬೃಹತ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ (ಮೇ 2026) ಸೆಡಾನ್ ಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ಎಸ್ಯುವಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕಂಪನಿಯು ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಐಕಾನಿಕ್ ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಮಾದರಿಗೆ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎಸ್ಯುವಿ ZR V ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಹೋಂಡಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತನ್ನ ZR V SUV ಯನ್ನು ಮೇ 22ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಘಟಕವಾಗಿ (CBU Import) ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹40 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹50 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಾಹನವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಐಷಾರಾಮಿ 5-ಸೀಟರ್ SUV ಗಳಾದ ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಟಿಗುವಾನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೋಡಾ ಕೊಡಿಯಾಕ್ಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಡಿಸೈನ್ ದಿಟ್ಟ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ZR-V ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಪವರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್, ಡ್ಯುಯಲ್-ಜೋನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ADAS), ಪವರ್ ಟೈಲ್ಗೇಟ್ ಮತ್ತು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ನಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು 180 ಹಾರ್ಸ್ಪವರ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ 2.0-ಲೀಟರ್, 4-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇ-ಸಿವಿಟಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಈ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ನೆಚ್ಚಿನ ಸೆಡಾನ್ ಆಗಿರುವ ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಈಗ ತನ್ನ ಐದನೇ ಪೀಳಿಗೆಯೊಳಗೆ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಆರಂಭಿಕ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಂತರ 2026 ಆವೃತ್ತಿಯು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈ ವಾಹನದ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಸ್, ಟೈಲ್ಲೈಟ್ಸ್, ಬಂಪರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಲಾಯ್ ವ್ಹೀಲ್ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹುಂಡೈ ವೆರ್ನಾ ಮತ್ತು ಸ್ಕೋಡಾ ಸ್ಲಾವಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಹೋಂಡಾ ಈ ಬಾರಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಸೆಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಿದೆ.
ಹೊಸ ಸಿಟಿ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಂಡಾ ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಮುಂಭಾಗದ ಸೀಟುಗಳು, ಪವರ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್, ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಗ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಎಂಜಿನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ 1.5-ಲೀಟರ್ i-VTEC ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ (121hp) ಮತ್ತು 126hp ನೀಡುವ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇನ್ನು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು CVT ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ.
ಹೋಂಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ಚರ್ಯವೆಂದರೆ ಪ್ರಿಲ್ಯೂಡ್ ಕಾರು ಸಹ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. 6ನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಪ್ರಿಲ್ಯೂಡ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. 11ನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಹೋಂಡಾ ಸಿವಿಕ್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಕಾರು ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಹೊಂದಿರುವ ಯುವ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೋಂಡಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಖಚಿತ.
ZR V ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ SUV ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೋಂಡಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಎಲಿವೇಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ZR-V ಈಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಿಟಿ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸೆಡಾನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಂಡಾ ಯೋಜಿಸಿದೆ.
