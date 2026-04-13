ಮತ್ತೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಂಡಾ: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ 3 ಕಾರುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ
Honda Hybrid Upcoming SUVs: ಹೋಂಡಾದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪುನರಾಗಮನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ 3 ಎಸ್ಯುವಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಕಂಪನಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
Published : April 13, 2026 at 11:43 AM IST
Hondas Hybrid Upcoming SUVs: ಜಪಾನಿನ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ದೈತ್ಯ ಹೋಂಡಾ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವೈಭವವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಟಿ, ಅಮೇಜ್ ಮತ್ತು ಎಲಿವೇಟ್ನಂತಹ ಸೀಮಿತ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೋಂಡಾ ಈಗ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಭವಿಷ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಒಮ್ಮತ ಸೂಚಿಸಿದರೂ ಹೋಂಡಾ ಬದಲಿಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದತ್ತ ವಾಲುತ್ತಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ರೇಂಜ್ ಭಯ (Range Anxiety) ಇಲ್ಲದೇ ಸಾಧಾರಣ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರುಗಳಗಿಂತ ದ್ವಿಗುಣ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಹೋಂಡಾ ಮೂರು ಹೊಸ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
1. ಹೋಂಡಾ ಎಲಿವೇಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್: ಎಲಿವೇಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹೋಂಡಾದ ಮುಂಬರುವ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿ. ತನ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿರುವ ಎಲಿವೇಟ್ ಈಗ ಬಲವಾದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಆಗಮಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಹೋಂಡಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದರೂ ಕಂಪನಿಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ರಾಹಕರ ಆದ್ಯತೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿತು.
ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳಸಲಾಗುವ ಅದೇ 1.5-ಲೀಟರ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್ ಸೈಕಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಹನದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ (ನಗರ ಸಂಚಾರದಂತಹವು) ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ EV ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇದು ಲೀಟರ್ಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 25 ರಿಂದ 28 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಮತ್ತು ಮಾರುತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
2. ಹೋಂಡಾ ZR-V ಹೈಬ್ರಿಡ್: ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿರುವ ZR-V ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು 2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಹೋಂಡಾ ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ವಾಹನವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದು ದೃಢವಾದ 2.0-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾದ ಪವರ್ಫುಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು eCVT ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸುಗಮ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ZR-V ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಿನ ಫೀಲ್ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದು 9-ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, 12-ಸ್ಪೀಕರ್ ಬೋಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಹೋಂಡಾ ಈ ವಾಹನವನ್ನು ತನ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹೋಂಡಾ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ (ಲೆವೆಲ್ 2 ADAS) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಟೊಯೋಟಾ ಹೈರೈಡರ್ ಮತ್ತು ಜೀಪ್ ಕಂಪಾಸ್ನಂತಹ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
3. ಹೊಸ 7-ಸೀಟರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ SUV: ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹೋಂಡಾ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಚ್ಚರಿ ನೀಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ PF2 ಎಂದು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ದೊಡ್ಡ 7-ಸೀಟರ್ SUV ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವುದರಿಂದ ಇದರ ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಈ 7-ಸೀಟರ್ SUV, ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV700, ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ ಮತ್ತು ಹುಂಡೈ ಅಲ್ಕಾಜರ್ನಂತಹ ವಿಭಾಗದ ದಿಗ್ಗಜರೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಲಿದೆ. 7-ಸೀಟರ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೂರುಗಳಿದ್ದರೂ, ಹೋಂಡಾ ತನ್ನ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ಯಾಬಿನ್, ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಚಾಲನಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಈ ವಾಹನದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರು 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಹೋಂಡಾ ತಂತ್ರವೇನು?: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಚಾಲಿತ ಕಾರಿನ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಂಡಾ ತನ್ನ e:HEV ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ನಿಖರವಾಗಿ ಈ ಹಂತವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂರು ಹೊಸ SUV ಗಳ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ, ಹೋಂಡಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಾರು ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
