ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಹೋಂಡಾ: ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಖರ್ಚೂ ಸಹ ಬರದ ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಿದ ಕಂಪನಿ!
Honda Discontinues Bikes in India: ಹೋಂಡಾ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 650 ಸಿಸಿ ಬೈಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್-ಎಡಿವಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ಏಕೆಂಬುದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ..
Published : April 3, 2026 at 4:29 PM IST
Honda Discontinues Bikes in India: ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕ್ರೀಡಾ ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹೋಂಡಾ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ. ಹೋಂಡಾ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ (HMSI) ತನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಿಂದ ಎರಡು ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ ಮಾರಾಟವು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಹೋಂಡಾ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ CB650R ಮತ್ತು CBR650R ಮಾದರಿಗಳು ಹಾಗೂ X-ADV ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ-ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಲೈನ್ಅಪ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2025ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ಗಳ ನವೀಕರಿಸಿದ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಮರು-ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇನ್-ಲೈನ್ 4-ಸಿಲಿಂಡರ್, 650cc ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಈ ಬೈಕ್ಗಳು ಸವಾರಿ ಮಾಡುವ ಉತ್ಸಾಹ ಹೊಂದಿರುವವರಲ್ಲಿ ನೆಚ್ಚಿನವು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಮಾದರಿಗಳ ಮಾರಾಟವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವುಗಳ ಮಾರಾಟದ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಕೇವಲ ಶೂನ್ಯ ಯೂನಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇದು ಹೋಂಡಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೊಡೆತವಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಾದು ನೋಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಹೋಂಡಾ ಈ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈಬಿಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು.
ಮಾರಾಟ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?: ಈ ಬೈಕ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಲಭ್ಯತೆ. ನಿಯೋ - ರೆಟ್ರೊ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ CB650R ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹9.60 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫೇರ್ ಮಾಡಲಾದ CBR650R ಬೆಲೆ ₹10.40 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಇತರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹೋಂಡಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕೋಟಾ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯು ಬುಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಘಟಕಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಮನದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುವುದರಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು.
ಹೋಂಡಾದ ದೊಡ್ಡ ತಂತ್ರ: ಜನವರಿ 2025ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ 650cc ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹೋಂಡಾ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹಲವಾರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ CBR1000RR-R SP, Rebel 500, ಮತ್ತು X-ADV ಸೇರಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮುಖ ಸೂಪರ್-ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೈಕ್ CBR1000RR-R SP ಮತ್ತು Rebel 500 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಘಟಕಗಳ ತ್ವರಿತ ಸವಕಳಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ CB650R, CBR650R, ಮತ್ತು X-ADV ಮಾದರಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಸನ್ನಿವೇಶ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಹಂಚಿಕೆ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ 2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಥವಾ 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿಗಳು ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀವ್ರ: ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಂಡಾ ಕಂಪನಿಯು ಟ್ರಯಂಫ್ ಡೇಟೋನಾ 660 (₹9.88 ಲಕ್ಷ), ಸುಜುಕಿ GSX-8R (₹9.89 ಲಕ್ಷ), ಮತ್ತು ಕವಾಸಕಿ ನಿಂಜಾ ZX-4RR (₹9.42 ಲಕ್ಷ) ನಂತಹ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತರ ತಯಾರಕರು ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹೋಂಡಾ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ತನ್ನ ಇ-ಕ್ಲಚ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರೂ, ಹೋಂಡಾ ತಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅನಾನುಕೂಲವೆಂದರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ.
ಹೋಂಡಾ ಸಾಧನೆ: ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಹೋಂಡಾ ಸರಾಸರಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. 2026ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ (ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 - ಮಾರ್ಚ್ 2026), ಹೋಂಡಾ 6,369,504 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡಾ 9 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಮಾರಾಟವು ಶೇಕಡಾ 29 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಟ್ಟು 549,145 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಆಕ್ಟಿವಾ ಮತ್ತು ಶೈನ್ನಂತಹ ಹೋಂಡಾದ ಸಾಮೂಹಿಕ-ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾದರಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಆದರೆ, ಹಲವಾರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೆಲೆಯ ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ಸೂಪರ್ಬೈಕ್ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ.
