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ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಹೋಂಡಾ ಸಿಬಿ500: 501cc ರೆಟ್ರೋ ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್, 3 ವೇರಿಯಂಟ್‌, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

Honda CB500 Launch India: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಂಡಾ ಹೊಸ ಬೈಕ್​ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ, ಎಂಜಿನ್​ ವಿವರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

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ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಹೋಂಡಾ ಸಿಬಿ500 (Photo Credit: Honda Motorcycle India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 22, 2026 at 11:59 AM IST

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Honda CB500 Launch India: ಹೋಂಡಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ CB500 ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು CB350 ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಫೀಚರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದರೂ, ಹೋಂಡಾದ ಚಿಕ್ಕ CB ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ರೆಟ್ರೋ-ಪ್ರೇರಿತ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್: ಹೋಂಡಾ CB500 ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ 501cc, ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್, ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 28.1 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 43.3 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ದೈನಂದಿನ ರೈಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೈವೇ ಬಳಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೀಡಲಿದೆ.

ಮಾಡರ್ನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್: ಹಳೆಯ ಶೈಲಿಯ ಎಂಜಿನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಹೋಂಡಾ ಈ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗೆ ಮಾಡರ್ನ್​​ ಫೀಚರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದು Honda RoadSync ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸೆಮಿ-ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಟರ್ನ್-ಬೈ-ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆ ಮತ್ತು SMS ಅಲರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ಇದರ ಫೀಚರ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಈ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫೋರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್-ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು 19-ಇಂಚಿನ ಮುಂಭಾಗದ ವ್ಹೀಲ್​ ಮತ್ತು 17-ಇಂಚಿನ ಹಿಂಭಾಗದ ವ್ಹೀಲ್​ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಎರಡೂ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ವೇರಿಯಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಲರ್ಸ್​ ಆಯ್ಕೆ: ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ CB500, CB350ಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪರಿಚಿತ ರೆಟ್ರೋ ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೋಂಡಾ CB500 ಅನ್ನು ಮೂರು ವೇರಿಯಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಅಲಾಯ್ ವ್ಹೀಲ್​ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಇತರ ಎರಡು ವೇರಿಯಂಟ್‌ಗಳು ಕ್ರಾಸ್-ಸ್ಪೋಕ್ ವ್ಹೀಲ್​ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಬೇಸ್ ಅಲಾಯ್ ವ್ಹೀಲ್​ ವೇರಿಯಂಟ್ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಪರ್ಲ್ ಡೀಪ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗ್ರೇ ಮತ್ತು ಪರ್ಲ್ ಇಗ್ನಿಯಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಮಿಡ್-ಸ್ಪೆಕ್ ಟ್ಯೂಬ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಪೋಕ್ ವ್ಹೀಲ್​ ವೇರಿಯಂಟ್ ಕೂಡ ಎರಡು ಶೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ರೆಬೆಲ್ ರೆಡ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ 2 ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್. ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಒಂದೇ ಪರ್ಲ್ ಇಗ್ನಿಯಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೇಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಬುಕ್ಕಿಂಗ್, ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು: ಹೋಂಡಾ ಈಗ CB500ಗಾಗಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ ಡೆಲಿವರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೋಂಡಾ ಬೈಕ್‌ನ ವಿವರವಾದ ವಿಶೇಷಣಗಳು FY 2026-27ರ 3ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ CB500 ಅಲಾಯ್‌ಗಾಗಿ ಮತ್ತು FY 2026-27ರ 4ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ CB500 ಸ್ಪೋಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋಕ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಅದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಡೆಲಿವರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ರೆಟ್ರೋ ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ ಪೊಸಿಶನಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೋಂಡಾ CB500 ಮಿಡ್‌ಸೈಜ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಇದು ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್‌ಸೆಪ್ಟರ್ 650 ಮತ್ತು BSA ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ 650 ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ. CB500 ಬಿಡುಗಡೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಜಪಾನಿನ ಬೈಕ್ ತಯಾರಕರು CB350 ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಹೊಸ ಶೇಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. CB350 ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೈಕ್‌ಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ CB350, CB350C ಮತ್ತು CB350 RS. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬೈಕ್ ಹಲವಾರು ವೇರಿಯಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

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