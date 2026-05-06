ಹೋಂಡಾದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ! ಈ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ₹2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಬಿಗ್​ ಆಫರ್​

Honda Cars India Offers: ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೋಂಡಾ ಕಂಪನಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ.

ಹೋಂಡಾದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ (Photo Credit: Honda Cars India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 6, 2026 at 11:48 AM IST

Honda Cars India Offers: ಹೋಂಡಾ ಕಾರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಹೊಸ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಸ್ತಾನುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೋಂಡಾ ಮೇ 2026 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹2.12 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಈಗ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಂಡಾ ಕಾರನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಲವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೋಂಡಾ ಎಲಿವೇಟ್, ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಹೋಂಡಾ ಅಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆಫರ್​ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇನ್ನು ಎಲಿವೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹೋಂಡಾ SUV ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಮೇ 22ರಂದು ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಮಾದರಿಯ ಮೇಲೆ ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಆಗಮನಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಆಕರ್ಷಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಪ್ರದೇಶ, ರಾಜ್ಯ, ನಗರ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಲಭ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಹೋಂಡಾ ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.

ಮಾದರಿಯಿಂದ ಮಾದರಿಗೆ, ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಸೆಡಾನ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೋಂಡಾ ಅಮೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಡೀಲ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಎರಡೂ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ₹67,000 ವರೆಗಿನ ಒಟ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್​ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್‌ಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಅಮೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಬೋನಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 7 ವರ್ಷಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಖಾತರಿಯಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸೆಡಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿಯ ಮೇಲೂ ಗಣನೀಯ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾದರಿಯ ಮೇಲಿನ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಸರಿಸುಮಾರು ₹1.80 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೂಪಾಂತರವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ₹1.56 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. SUV ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಹೋಂಡಾ ಎಲಿವೇಟ್ ₹2.12 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಅಮೇಜ್ ₹6.98 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹7.80 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ₹7.51 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ. ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೆಲೆ ₹12 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹16.07 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ₹20 ಲಕ್ಷದವರಗೆ ಹಾಗು ಎಲಿವೇಟ್ ₹11.60 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹16.57 ಲಕ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.

