ಇನ್ನೆರಡೇ ದಿನ! ಹೋಂಡಾ ಎಲಿವೇಟ್, ಸಿಟಿ, ಅಮೇಜ್ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್!
Honda Car Offers July 2026: ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಂಡಾ ಕಾರಿನ ಆಫರ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಎಲಿವೇಟ್, ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಅಮೇಜ್ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
Published : July 29, 2026 at 8:33 AM IST
Honda Car Offers July 2026: ಹೋಂಡಾ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ! ಕಂಪನಿ ಜುಲೈ 31ರ ವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ಎಲಿವೇಟ್, ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಅಮೇಜ್ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಆಫರ್ಸ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದ ಮೊದಲು ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ 2.15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೂ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯದ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸಿಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ-ಇಎಂಐ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇದು ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.
ಹೋಂಡಾ ಎಲಿವೇಟ್ ಮಾದರಿಯು ಅತ್ಯಧಿಕ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಡೀಲರ್ಗಳು ಗಣನೀಯ ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಪ್ರತಿಫಲಗಳಿವೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲಿವೇಟ್ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಎಸ್ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೊಡ್ಡುತ್ತಿದೆ.
ಹೋಂಡಾ ಎಲಿವೇಟ್ ಜುಲೈ ಆಫರ್ಸ್: ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲಿವೇಟ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಮೇಲೆ ರೂ. 2.15 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಡೀಲರ್ ಒದಗಿಸಿದ ವಿಮಾ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಗಣನೀಯ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಜುಲೈ 31ರೊಳಗೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ಅಂತಿಮ ಬೋನಸ್ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಮಾರಾಟ ತಂಡವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆಗೆ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಅಮೇಜ್ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್: ನೀವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹90,000 ವರೆಗೆ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಬಜೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಹೋಂಡಾ ಅಮೇಜ್ನಲ್ಲಿ ₹75,000 ವರೆಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಎರಡೂ ಕಾರುಗಳು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಂಜಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪಾಟ್ನರ್ಸ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಡಿಮೆ EMIಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಂಡಾ ಕಾರ್: ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ EMI ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದ ಮೊದಲು ಫುಲ್ ಟೋಕನ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಡೀಲರ್ಗಳು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ ಗಡುವಿನ ಮೊದಲು ಕಾರಿನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
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