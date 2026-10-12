85% ಎಥೆನಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಹೋಂಡಾ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಸ್ಕೂಟರ್! ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿವೀಲ್
Honda Flex Fuel Scooter: ಹೋಂಡಾ ಎಡಿವಿ 160 ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, 156cc ಎಂಜಿನ್, 5 ಇಂಚಿನ TFT, 175mm ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ.
Published : October 12, 2026 at 12:42 PM IST
Honda Flex Fuel Scooter: ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಹೊಂಡಾ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹೊಂಡಾ ADV 160 ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 1.70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್) ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಕಂಪನಿ ಇದರ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಹೊರಬಂದ ಬ್ರೋಷರ್ನಿಂದ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಫೀಚರ್ಸ್, ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷತೆ: ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್-ಪ್ರೇರಿತ ವಿನ್ಯಾಸ, 5-ಇಂಚಿನ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಹೊಂಡಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್-ಕೀ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು 175mm ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ E20 ರಿಂದ E85 ವರೆಗಿನ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಓಡಲು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇದು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹೊಸ ಹೊಂಡಾ ADV 160 ಎಂಜಿನ್: ಹೊಂಡಾ ADV 160 ಎಂಜಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 156.93cc ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 8,750rpm ನಲ್ಲಿ 16bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 6,500rpm ನಲ್ಲಿ 15Nm ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಜೊತೆ CVT ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಐಡಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ISS) ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ADV 160, E20 ರಿಂದ E85 ವರೆಗಿನ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಓಡಬಲ್ಲದು. ಹೊಂಡಾ ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು 85 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಇರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಬಲ್ಲದು.
ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ 'ಹೋಂಡಾ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಟಾರ್ಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್' ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂಭಾಗದ ಚಕ್ರದ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಗಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಹೊಸ ಹೊಂಡಾ ADV 160 ಉದ್ದ 1,966mm, ಅಗಲ 758mm ಮತ್ತು ಎತ್ತರ 1,116mm ಇದೆ. ಇದರ ವ್ಹೀಲ್ಬೇಸ್ 1,333mm ಇದೆ. ಇದರ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ 175mm ಮತ್ತು ಕರ್ಬ್ ತೂಕ 137kg ಇದೆ.
ಹೊಸ ಹೊಂಡಾ ADV 160 ಫೀಚರ್ಸ್: ಹೊಸ ADV 160 ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 5-ಇಂಚಿನ TFT ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮೈಜ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಲೇಔಟ್ ಮತ್ತು ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಫೀಚರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ರೈಡರ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಮೆಸೇಜ್, ಹವಾಮಾನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು.
ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಂಡಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕೀ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೀ ಇಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹುಡುಕಲು ರೈಡರ್ಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ LED ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್, LED ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಮತ್ತು ಹಾಜರ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ 15Wನ USB Type-C ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ಸೇಫ್ಟಿ: ಹೋಂಡಾ ADV 160ನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಕೆಳಗೆ 27 ಲೀಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ತನ್ನ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ 8.1 ಲೀಟರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ತುಂಬುವ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈಡರ್ ಸೀಟ್ ತೆರೆಯದೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ತುಂಬಿಸಬಹುದು.
ತನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೋಂಡಾ ಎಡಿವಿ 160 ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ Hero Xoom 160 (7-ಲೀಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್) ಮತ್ತು Yamaha Aerox 155 (5.5-ಲೀಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್) ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಂಡಾಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೋಂಡಾ ಎಡಿವಿ 160ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತವರಿಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಗ್ರಾಬ್ ರೈಲ್ ಮತ್ತು ಸೈಡ್-ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಕಟ್-ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಎಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
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