ಹೋಂಡಾ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿವೀಲ್: ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
Honda 0 Alpha Electric SUV Concept: ಹೋಂಡಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಪಾನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಲ್ಫಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಮೂಲ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
Published : October 30, 2025 at 10:48 AM IST
Honda 0 Alpha Electric SUV Concept: ಜಪಾನ್ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಹೋಂಡಾ ಜಪಾನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಶೋ 2025ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಜಪಾನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಶೋ 2025ರ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಹೋಂಡಾ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು "ಹೋಂಡಾ 0 α (ಆಲ್ಫಾ) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV" ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಈ SUVಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯು 2027ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅದೇ ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಕಾರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಹೋಂಡಾ 0α ಕಂಪನಿಯ 0-ಸೀರಿಸ್ EV ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಜಪಾನೀಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೋಂಡಾದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ "0 α" ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಗರ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ SUV ಆಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು "ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೌಕರ್ಯ"ವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೋಂಡಾ 0α SUV ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್: ಹೊಸ "ಹೋಂಡಾ 0α" 2025ರಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋಂಡಾ 0 SUVಯ ಸ್ಕೇಲ್-ಡೌನ್ ವರ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅದೇ ‘Thin, Light, and Wise’ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತತ್ವವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೋಂಡಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ SUV ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, SUVಯಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ವಿಶಾಲವಾದ ರಚನೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ 'Thin' ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಇದರ ಗ್ರಿಲ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸೀಲ್ಡ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ LED ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಹರಿಯುವ ಫುಲ್-ವಿಡ್ತ್ LED ಡೇಟೈಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್ಗಳಿವೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಬಂಪರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಇನ್ಸ್ರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ನಂತಹ ವಿಜುವಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ಮಾದರಿಯು ಗುಡ್ಇಯರ್ ಟೈರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್, 19-ಇಂಚಿನ ವೀಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಾರು ರೂಫ್ಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ A- ಮತ್ತು B-ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ನಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. C-ಪಿಲ್ಲರ್ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅಗಲವಾಗಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದ ಬಾಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್-ಸೈಡೆಡ್, ಬಹುತೇಕ MPV-ತರಹದ, U-ಆಕಾರದ, ಅಗಲವಾದ ಟೈಲ್ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ, ಈ ಹೊಸ "0α" SUV ಹುಂಡೈ "ಕ್ರೆಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್", ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ "ಇ-ವಿಟಾರಾ" ನಂತಹ ಕಾರುಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು "BYD Atto 3" ಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಹೋಂಡಾ 0α SUV ಬ್ಯಾಟರಿ, ಮೋಟಾರ್: ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್-ಸ್ಪೆಕ್ ಹೋಂಡಾ "0α" SUV ಪರಿಚಯಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ವೀಲ್ಸ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಸಿಂಗಲ್ - ಮೋಟಾರ್ ಸೆಟಪ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಗಾತ್ರ 50-70 kWh ನಡುವೆ ಇರಬಹುದು. ಹೋಂಡಾ "0α" SUV 400 ರಿಂದ 500 ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಹೋಂಡಾ 0α SUV ಬೆಲೆ: ಹೋಂಡಾ 2027ರಲ್ಲಿ ಕಾರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೋಂಡಾ 0α ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಅನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಅದರ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 20 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 30 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ನಡುವೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
