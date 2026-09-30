ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೊಂಬಾಟ್ ಫೋನ್ ಬಿಟ್ಟ HMD: ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿ, 64MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರೋ Vibe 2 Pro 5G ಲಾಂಚ್!
HMD Vibe 2 Pro 5G: HMD ತನ್ನ ಹೊಸ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ Vibe 2 Pro 5Gಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್, ಆಫರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 30, 2026 at 9:11 AM IST
HMD Vibe 2 Pro 5G Launched: ಫಿನ್ನಿಷ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಯಾದ HMD ತನ್ನ Vibe ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ HMD Vibe 5G ಯನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದ ಕಂಪನಿ, ಈ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ HMD Vibe 2 5G ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅದೇ ಲೈನಪ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಫೀಚರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ HMD Vibe 2 Pro 5G ಎಂಬ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ Vibe 2 5G ಫೋನ್ಗಿಂತ ಈ ಹೊಸ Pro ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಜೆಟ್ ವಿಭಾಗದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ ಎಷ್ಟು?: HMD Vibe 2 Pro 5G ಫೋನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 6GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು 8GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎಂಬ ಎರಡು ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ 6GB ವೇರಿಯಂಟ್ಗೆ 15,999 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 8GB ವೇರಿಯಂಟ್ಗೆ 17,999 ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ಲಾಂಚ್ ಆಫರ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಂಪನಿ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆಫರ್ನಲ್ಲಿ 6GB RAM ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 14,999 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮತ್ತು 8GB RAM ಮಾದರಿಯನ್ನು 16,999 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯ ಇರುವ ಆಫರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಿಸ್ಟ್, ಅಕ್ವಾ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಪರ್ಪಲ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.
HMD Vibe 2 Pro 5G ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು?: ಈ ಫೋನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವ 6.78 ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ FHD+ LCD ಪ್ಯಾನಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವ ಅನುಭವ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ನ ಒಳಗೆ ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6300 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಇದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ 8GB ವರೆಗೆ LPDDR4X RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜೊತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಕ್ಯಾಮರಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಈ ಫೋನ್ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೌಕಾಕಾರದ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ದು ನಿಂತಿರುವ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟಪ್ ಇದೆ. ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಕ್ಯಾಮರಾ ರಿಂಗ್ಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 64 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ Sony IMX682 ಸೆನ್ಸರ್ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 2 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಕ್ಯಾಮರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಕೆಳಗೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ LED ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಗಳಿಗಾಗಿ 13 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಫೋನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ 'Indus AI by Sarvam' ಸೌಲಭ್ಯ. ಇದು 22ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುವ AI ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕಂಟೆಂಟ್ ತಯಾರಿಸುವುದು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ 'ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ' ಆಪ್ಗೂ ಈ ಫೋನ್ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ರಾಜ. 33W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಬರೋಬ್ಬರಿ 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಡೀ ದಿನ ಆರಾಮವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ 5G ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಉತ್ತಮ ಆಡಿಯೋ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೈರ್ಡ್ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಬಳಸಲು 3.5mm ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಜ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಓದಿ: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಲಾವಾ ಶಾರ್ಕ್ 2 ಪ್ರೊ 5G: 16,699 ರೂ.ಗೆ 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಫ್ರೀ ಸರ್ವೀಸ್!