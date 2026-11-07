ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ: ಚೀನಾದ ಗಗನನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಲಿದ್ದಾನೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿ!
Pakistan Astronaut China Shenzhou 24 Mission: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಚೀನಾ ತನ್ನ ಮುಂಬರುವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
Published : November 7, 2026 at 1:00 PM IST
Pakistan Astronaut China Shenzhou 24 Mission: ಜಾಗತಿಕ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ರೇಸ್ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ.
ಚೀನಾ ಮ್ಯಾನ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ (CMSA) ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಚೀನಾದ ಅಧಿಕೃತ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಕ್ಸಿನ್ಹುವಾ' (Xinhua) ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾದ ಮಾನವಸಹಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚೀನೀ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜಂಟಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯು ಚೀನಾದ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಕಕ್ಷೀಯ ಹಾರಾಟವನ್ನು (On-orbit flight) ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚೀನಾದ ‘ಶೆನ್ಝೌ 23’ ನೌಕೆಯ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಿಖರ ಉಡಾವಣಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಚೀನಾ ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಚೀನಾ ಭಾಷೆ ಕಲಿತು ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಪಾಕ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು: ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕ್ಸಿನ್ಹುವಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಝೀಶನ್ ಅಲಿ (Muhammad Zeeshan Ali) ಮತ್ತು ಖುರ್ರಮ್ ದೌದ್ (Khurram Daud) ಚೀನಾದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕಠಿಣ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪೇಲೋಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ (Payload Specialist) ಆಗಿ ಈ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಮಿಷನ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ತರಬೇತಿಯು ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೇ ಚೀನಾದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಸಹ - ಯಾತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ "ಚೀನೀ ಭಾಷಾ ತರಬೇತಿ" (Chinese language instruction) ಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
2025ರ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ-ಚೀನಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಮರ: ಈ ಮುಂಬರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾರಾಟವು ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದೇಶಗಳು ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಧಿಕೃತ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಜಂಟಿ ಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಚೀನಾ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ‘ನಾಸಾ’ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕವು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಬರುವ 2028 ರ ವೇಳೆಗೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಮಾನವರನ್ನು ಮರಳಿ ಇಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತ ಚೀನಾ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕೌಂಟರ್ ನೀಡಲು ಬರುವ 2030 ರೊಳಗೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮಾನವಸಹಿತ ಚಂದ್ರನ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ (Crewed lunar landing) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
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