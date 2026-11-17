ಭಾರತೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ: ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 10.96 ಲಕ್ಷ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಮಾರಾಟ!
India Scooter Sales Milestone: ಭಾರತದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಕಳೆದ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 10.96 ಲಕ್ಷ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ.
Published : November 17, 2026 at 2:09 PM IST
India Scooter Sales Milestone: ದೇಶದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ (1 ಮಿಲಿಯನ್) ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿವೆ. ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ (SIAM) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 10.96 ಲಕ್ಷ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ. 32 ರಷ್ಟು ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆ: 2026-27ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷವು 6.91 ಲಕ್ಷ ಯುನಿಟ್ಗಳ ದಾಖಲೆ ಮಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಮೇ 2026ರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರಾಟವು ಶೇ. 27 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲೂ ಮಾರಾಟ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗಿ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ (ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಯುನಿಟ್) ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತು.
ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಏಳು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 59.6 ಲಕ್ಷ (5.96 ಮಿಲಿಯನ್) ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯ 81.1 ಲಕ್ಷ ಯುನಿಟ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇ. 73 ರಷ್ಟು ಗುರಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತಲುಪಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ಮುಗಿಯಲು ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದೇ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ 1 ಕೋಟಿ (10 ಮಿಲಿಯನ್) ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರಾಟದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು?: ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬರಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ..
- ಪ್ರಮುಖ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೊಸ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಿದ (Updated) ಮಾದರಿಗಳು.
- ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಅರೆ-ನಗರ (Semi-urban) ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ.
- ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ (Electric Scooters) ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಒಲವು.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 2.24 ಲಕ್ಷ (2,24,000) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇ-ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ. 93 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಜಿಗಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಪಾಲು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿದ್ದ ಶೇ. 13 ರಿಂದ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಶೇ. 20 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?:
- ಹೋಂಡಾ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ (Honda): ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೋಂಡಾ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು 4.17 ಲಕ್ಷ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು ಶೇ. 38 ರಷ್ಟಿದೆ (ಆದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಶೇ. 6 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ).
- ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ (TVS Motor): ಟಿವಿಎಸ್ ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಸಿಕ ಸಗಟು ಮಾರಾಟವನ್ನು (2.93 ಲಕ್ಷ ಯುನಿಟ್) ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಶೇ. 24 ರಿಂದ ಶೇ. 27 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ (iQube) ಮತ್ತು ಆರ್ಬಿಟರ್ (Orbiter) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಾದರಿಗಳ ಮಾರಾಟ 69,797 ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. 118 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
- ಸುಜುಕಿ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ (Suzuki): ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು 1.22 ಲಕ್ಷ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸುಜುಕಿ ಶೇ. 11 ರಷ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸುಜುಕಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ 125 ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವೆನಿಸ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಗ್ಮನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಸುಜುಕಿಯ ಏಕೈಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ 'ಇ-ಆಕ್ಸೆಸ್' (e-Access) 534 ಯುನಿಟ್ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.
- ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ (Hero MotoCorp): ಹೀರೋ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು 1,00,437 ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಶೇ. 9 ರಷ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 69,224 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು 30,065 'ವಿಡಾ' (Vida) ಇ-ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.
- ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ (Bajaj Auto): ಬಜಾಜ್ 65,384 ಇ-ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶೇ. 87 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 64,134 ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ (Chetak) ಮತ್ತು 1,250 ಯುಲು ವೆರ್ 3.0x ಇ-ಬೈಕ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು ಶೇ. 4 ರಿಂದ ಶೇ. 6 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
- ಯಮಹಾ (Yamaha): ಜಪಾನಿನ ತಯಾರಕ ಯಮಹಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು ಶೇ. 1 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು ಶೇ. 3 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು 36,501 ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ. 93 ರಷ್ಟು ಮಾರಾಟವು ಫ್ಯಾಸಿನೊ (Fascino) ಮತ್ತು ರೇ-ಝಡ್ಆರ್ (Ray-ZR) ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ.
ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಅಬ್ಬರದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಉದ್ಯಮವು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಮಾರಾಟದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ.
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