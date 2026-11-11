ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ 'ಜಿಟಿಎ 6': 9.69 ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಿ - ಆರ್ಡರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ!
GTA 6 Pre-Order Record: ಜಿಟಿಎ 6 ಬರೋಬ್ಬರಿ 9.69 ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಿ - ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿ - ಆರ್ಡರ್ ಆದ ಗೇಮ್ ಎಂಬ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.
Published : November 11, 2026 at 12:52 PM IST
GTA 6 Pre-Order Record: ಜಾಗತಿಕ ಗೇಮಿಂಗ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಥೆಫ್ಟ್ ಆಟೋ 6' (GTA 6) ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಎಲ್ಲ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಟವರ್ (Sensor Tower) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜಿಟಿಎ 6 ಬರೋಬ್ಬರಿ 9.69 ಮಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು 97 ಲಕ್ಷ) ಪ್ರಿ-ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿ - ಆರ್ಡರ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಹಿಂದೆ 'ಸೈಬರ್ಪಂಕ್ 2077' (Cyberpunk 2077) ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ 8 ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಿ - ಆರ್ಡರ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಜಿಟಿಎ 6 ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.
ಕೇವಲ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೊಸ ಪ್ರಿ - ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವುದು ಈ ಗೇಮ್ ಮೇಲಿರುವ ಕ್ರೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನವೆಂಬರ್ 10, 2026 ರಿಂದಲೇ ಈ ಗೇಮ್ನ ಪ್ರಿ - ಲೋಡಿಂಗ್ (Pre-loading) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 19, 2026 ರಂದು ಪಿಎಸ್5 (PS5) ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಎಕ್ಸ್/ಎಸ್ (Xbox Series X/S) ಕನ್ಸೋಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕೇವಲ ಪ್ರಿ - ಆರ್ಡರ್ಗಳಿಂದಲೇ ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಗೇಮ್ಸ್ (Rockstar Games) ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ $942 ಮಿಲಿಯನ್ (ಅಂದಾಜು 7,900 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ) ಆದಾಯ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ.
ಜಿಟಿಎ 6 ಕೇವಲ ಗೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ವಿದ್ಯಮಾನ: ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮವು ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲಾಗದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಎ (EA) ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಖ್ಯಾತ 'ಬಯೋವೇರ್' (BioWare) ಸ್ಟುಡಿಯೋವನ್ನೇ ಮುಚ್ಚಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಜಿಟಿಎ 6 ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೇಮಿಂಗ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೇಮರ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಗೇಮ್ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಅದರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳಿಗಾಗಿ (Reviews) ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜಿಟಿಎ 6 ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ಆಟ ಆಡುವ ಮುನ್ನವೇ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಡಾಲರ್ ಹಣ ಸುರಿದಿದ್ದಾರೆ. "9 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ಆಡದೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಖಾಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದರೂ ಅದು ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ (X) ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಈ ಕ್ರೇಜ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮಾನದಂಡ ಮತ್ತು 'ಜಿಟಿಎ 6 ಆನ್ಲೈನ್': ನವೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಈ ಮಾರಾಟದ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಗನಕ್ಕೇರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ನೂ 'ಜಿಟಿಎ 6 ಆನ್ಲೈನ್' (GTA 6 Online) ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಗೇಮ್ಪ್ಲೇ ಮೂಲಕ ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಜಿಟಿಎ 6 ಯಶಸ್ಸು ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಎಎಎ (AAA) ಗೇಮ್ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಕ್ಲಬ್ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ತಲುಪಿರುವ ಜಿಟಿಎ 6 ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮಿಂಗ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆದಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಈ ಗೇಮ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡಾಗ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರಾಟದ ದಾಖಲೆಗಳು ಧೂಳೀಪಟವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.
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