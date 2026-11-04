ಆಪಲ್, ಗೂಗಲ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣು: ಹುಷಾರ್!!: ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಶ್ಲೀಲ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಆಪ್ಸ್ ಪತ್ತೆ!
Hidden Deepfake - Apps Discovered: ಆಪಲ್ನ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ನ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನ ಕಠಿಣ ಪರಿಶೀಲನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ವಂಚಿಸಿ, ಅಶ್ಲೀಲ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಪ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
Published : November 4, 2026 at 9:42 AM IST
Hidden Deepfake Apps Discovered: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲೋಕದ ಜಾಗತಿಕ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಆಪಲ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಭಾರಿ ಸವಾಲೊಂದು ಎದುರಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅಶ್ಲೀಲ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಆಪ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಪ್ರಖ್ಯಾತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ 'ವೈರ್ಡ್' (WIRED) ನಡೆಸಿರುವ ವಿಶೇಷ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಚೀನೀ ಮೂಲದ ಸಂಘಟನೆಯು ಇಂತಹ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಪ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಪ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಅಥವಾ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಟಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
'ಬೈಟ್-ಆಂಡ್-ಸ್ವಿಚ್' ತಂತ್ರ: ಈ ಆಪ್ಗಳು ಆಪಲ್, ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ತಪಾಸಣೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅತ್ಯಂತ ಚಾಣಾಕ್ಷ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದವು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಪ್ಗಳಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದವು (Bait). ಒಮ್ಮೆ ಭದ್ರತಾ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆದ ನಂತರ ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಅವುಗಳ ಹಿಡನ್ ಫೀಚರ್ ಅಂದರೆ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಟೂಲ್ ಅನ್ನು ಚಾಲ್ತಿಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದರು (Switch). ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಆಪ್ಗಳು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಪತ್ತೆಯಾಗದೆ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದವು.
ಮೆಟಾ (Meta) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಫ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ವಿಷಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದಾಗ ಈ ಜಾಲ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಆಪ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಡೊಮೈನ್ಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಹೀರಾತು ಖಾತೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮೆಟಾ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಚೀನಾ ದೇಶದ ಲಿಂಕ್ ಪತ್ತೆ: ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡೊಮೈನ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಚೀನಾದ ಡೆವಲಪರ್ಗಳ ಕೈವಾಡ ಇರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ತಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಇವರು ಉಚಿತ ಜಿಮೇಲ್ (Gmail), ಔಟ್ಲುಕ್ (Outlook) ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಡೆವಲಪರ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಇಡೀ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹಿಂದೆ 'ಕೆಲಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ' (Keling Technology) ಎಂಬ ಚೀನೀ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೆಸರಿಸಿವೆ. ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈಗಾಗಲೇ 2025 ರಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತ್ತು.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಯೇನಲ್ಲ ಈ ಲೋಪ: ಆಪಲ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳು ಇಂತಹ ನಗ್ನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ (Nudification) ಆಪ್ಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಯಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 'ಟೆಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್' (TTP) ನೀಡಿದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫೋಟೋಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೇ ಆಪ್ಗಳು ಈ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿದ್ದವು. ಆಗ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ 55 ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ 47 ಇಂತಹ ಆಪ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಹೊಸ ತನಿಖೆಯು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯರು ತಮ್ಮ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
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