ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್​ನಿಂದ ಸ್ಪೇಷಲ್​ ಎಡಿಷನ್​!; ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್!

Hero Xtreme 160r 4v Combat Edition: ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ 160R 4Vಗಾಗಿ ಹೊಸ Combat ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್​ನಿಂದ ಸ್ಪೇಷಲ್​ ಎಡಿಷನ್ (Photo Credit- Hero MotoCorp)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 19, 2025 at 11:51 AM IST

Hero Xtreme 160r 4v Combat Edition: ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಬೈಕ್ "ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ 125R" ಅನ್ನು ರೈಡ್-ಬೈ-ವೈರ್, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಈಗ ಕಂಪನಿಯು ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು "ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ 160R 4V"ಗೆ ಹೊಸ ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಇದು ಬೂದು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಕಲರ್​ ವೇಯಂಟ್​ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್ ಹೊಂದಿದೆ.

ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ 160R 4V ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸತೇನಿದೆ?: ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ "ಹೀರೋ ಜೂಮ್ 110" ಮತ್ತು "ಹೀರೋ ಕರಿಜ್ಮಾ XMR" ಅನ್ನು ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, "ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ 160R 4V" ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಬೂದು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಕಲರ್​ ವೇಯಂಟ್​ ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ರೈಡ್-ಬೈ-ವೈರ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕ್ರೂಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸವಾರಿ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ (Rain, Road, Sport) ಬರುತ್ತದೆ. ಹೀರೋ "ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ 250R" ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹೊಸ ಕಲರ್​-LCD ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.

"ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ 160R 4V" ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್ ಕೂಡ "ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ 250R" ನಂತೆಯೇ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಹೀರೋ "ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ 160R 4V" ಪ್ರತಿಫಲಕ ಆಧಾರಿತ LED ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದು "250R"ನಲ್ಲಿರುವ LED ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಘಟಕದ ಬದಲಿಗೆ 'H' DRL ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೀರೋ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ.

ದರ ಮಾಹಿತಿ: ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ತನ್ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಇದೇ ರೀತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್ -ಸ್ಪೆಕ್ ಹೀರೋ "ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ 125R" ಮುಂದಿನ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕಿಂತ ರೂ. 12,000 ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈಗ ಈ ಹೀರೋ "ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ 160R 4V"ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ "ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ 160R 4V" ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ 1.30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಇದೆ.

ಓದಿ: ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ಗಳಿಗೆ ವೈರಸ್ ಕಪ್ಪುಚುಕ್ಕೆ!; ಇಲ್ಲಿವೆ ಫ್ರೀ - ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಂಟಿ-ವೈರಸ್​ ಆ್ಯಪ್​ಗಳು!

