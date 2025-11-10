ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 125Rನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್: ಹೇಗಿವೆ ಗೊತ್ತಾ ಫೀಚರ್ಸ್, ಬೆಲೆ?
Hero Xtreme 125R Launched: ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
Published : November 10, 2025 at 1:14 PM IST
Hero Xtreme 125R Launched: ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್, ತನ್ನ ಹೊಸ "ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 125R" ಅನ್ನು ಕಮ್ಯೂಟರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ "ಹೀರೋ ಗ್ಲಾಮರ್ ಎಕ್ಸ್"ನಂತೆಯೇ ರೈಡರ್ ಎಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸ, ಉನ್ನತ-ವಿಶೇಷ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 1.04 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು "ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 125R" ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 125R ಫೀಚರ್ಸ್: ಈ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರವು "ಹೀರೋ ಗ್ಲಾಮರ್ ಎಕ್ಸ್" ನ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರೈಡ್-ಬೈ-ವೈರ್ ಥ್ರೊಟಲ್, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಹೊಸ 4.2-ಇಂಚಿನ ಕಲರ್ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇವು ಇಕೋ, ರೋಡ್ ಮತ್ತು ಪವರ್. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರವು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಹೀರೋ ಗ್ಲಾಮರ್ಎಕ್ಸ್ ಸೆಟಪ್ನಂತೆಯೇ, ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 125R ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾದ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಡ್ ಮೋಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮೆನು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಬಟನ್ಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಉಳಿದ ಲೈನ್ಅಪ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು, ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಕೆಂಪು, ಬೂದು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಎಂಬ ಮೂರು ಹೊಸ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಕಲರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನೂ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 125R ಎಂಜಿನ್: ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ, ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೀರೋ ಗ್ಲಾಮರ್ಎಕ್ಸ್ನಂತೆಯೇ ಅದೇ 124.7cc, ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್, ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಎಂಜಿನ್ 8,250 rpm ನಲ್ಲಿ 11.4 bhp ಮತ್ತು 6,000 rpmನಲ್ಲಿ 10.5 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 125R ರೂಪಾಂತರಗಳು, ಬೆಲೆ: ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ, "ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 125R" ಶ್ರೇಣಿ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಬೇಸ್ IBS (ರೂ. 89,000), ABS (ರೂ. 92,500), ಸಿಂಗಲ್ ಸೀಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ABS (ರೂ. 92,500), ಮತ್ತು ರೂ. 1.04 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯ ಹೊಸ ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ರೂಪಾಂತರ.
