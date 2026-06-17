ಹಿಮಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಘರ್ಜಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಹೀರೋ': ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ 'ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ 421' ಲುಕ್?
Hero Xpulse 421 Spotted: ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ನ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೈ-ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ "ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ 421" ಲಡಾಖ್ನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
Published : June 17, 2026 at 12:16 PM IST
Hero Xpulse 421 Spotted: ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ನ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ 210 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹಿಡಿತ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆವೃತ್ತಿಯಾದ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ 421 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಠಿಣ ರಸ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಡಾಖ್ನ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ "ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ 421"ನ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿವೆ.
ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೈ-ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ EICMA 2024ರಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಕೇಚ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ರಸ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಇದು ಈ ಬೈಕ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿವೆ.
ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮರೆಮಾಚಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ "Xpulse 210"ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೊಸ "Xpulse 421" ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರ, ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಗಣನೀಯವಾದ ಬಾಡಿವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂಭಾಗವು ಎತ್ತರದ ವಿಂಡ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಕೂಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಉದ್ದವಾದ, ಸಿಂಗಲ್-ಪೀಸ್ ಸೀಟನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಟೈಲ್ ವಿಭಾಗವು ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಫೋಟೋಗಳಿಂದ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿವರವೆಂದರೆ ಬೈಕ್ ದೊಡ್ಡದಾದ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಟೆಸ್ಟ್ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ ಅದರ ಗಾತ್ರವು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ವ್ಯಾಪಕವಾದ ರೈಡ್ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಪರ್ಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೈಕ್ನ ಸ್ವಿಚ್ಗೇರ್ ಕೆಲವು ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಲಗೈ ಸ್ವಿಚ್ ಕ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾದ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಟಪ್ ಇದೆ. ಇದು ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಟನ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೋಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ ಕಿಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆ. ಎಡಗೈ ಸ್ವಿಚ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರೆಡ್ ಮೋಡ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ರೈಡ್ ಮೋಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ವೀಲ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಡ್ಯುಯಲ್-ಪರ್ಪಸ್, ಬ್ಲಾಕ್-ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಟೈರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ವೈರ್-ಸ್ಪೋಕ್ ವೀಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಬೈಕ್ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮುಂಭಾಗದ ವೀಲ್ 21 ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಿಂಭಾಗದ ವೀಲ್ 17 ಅಥವಾ 18 ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಫ್ರಂಟ್ ವೀಲ್ ಆಫ್-ರೋಡಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗಾತ್ರದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅಡ್ವೆಂಚರ್-ಬೈಕ್ ಸಂರಚನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮರೆಮಾಚುವ ಡೆಕಲ್ಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಹ ಬೈಕು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ಯೂಬಲರ್ ಟ್ರೆಲ್ಲಿಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಬೈಕ್ನ ರಚನಾತ್ಮಕ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ಗಾಗಿ ಇದು ಅಪ್ಸೈಡ್-ಡೌನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಫೋರ್ಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ಮೊನೊಶಾಕ್ ಸೆಟಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ವಿವರಗಳು: ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಎಂಜಿನ್ ಕೇಸಿಂಗ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಎಂಜಿನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ 421cc, ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್, ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಹೀರೋ ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಎಂಜಿನ್ ಸುಮಾರು 40 bhp ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಮತ್ತು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಿರಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಷ್ ಪ್ಲೇಟ್, ನಕಲ್ ಗಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಲಗೇಜ್ ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬಾಡಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಅಪ್ಸ್ವೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿನ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
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