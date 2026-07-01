ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಲುಕ್: ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಹೀರೋ ಶ್ರೀಕಾರ!
Hero Xoom 125 Adventure Patented: ಹೀರೋ ಜೂಮ್ 125 ಹೊಸ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಶೈಲಿಯ ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : July 1, 2026 at 12:05 PM IST
Hero Xoom 125 Adventure Patented: ಭಾರತೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು, ಶಕ್ತಿಯುತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಹೊಸ ತಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಹೀರೋ ಜೂಮ್ 125ರ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಿಷ್ಟ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಎನ್ಟಾರ್ಕ್ 125 ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೀರೋ ಜೂಮ್ 125 ತನ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ವಿನ್ಯಾಸ, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಯುವ ಸವಾರರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಹೀರೋ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ಕೂಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿ ಸಾಹಸ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಮಾದರಿಯ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯ ಮಿಲನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ EICMA ಮೋಟಾರ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಜೂಮ್ 125 ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಸಾಹಸ-ಶೈಲಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತ್ತು.
ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಇದು ಒರಟಾದ ನೋಟ, ಎತ್ತರದ ನಿಲುವು ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ಪ್ರವಾಸಿ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಈಗ ಈ ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾ ಹೀರೋ ಹೊಸ ಸ್ಕೂಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಂಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಪೇಟೆಂಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ EICMA ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಜೂಮ್ 125 ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಸಾಹಸ-ಶೈಲಿಯ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ಸಾಹಸ-ಪ್ರೇರಿತ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆ ಥೀಮ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿವಿಧ ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಸ್ಕೂಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉತ್ಪಾದನಾ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಇನ್ನೂ ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯು ಹಿಂದಿನದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಮಾದರಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ EICMA ಮೋಟಾರ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ 'ಜೂಮ್ 125 ಅಡ್ವೆಂಚರ್' ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ತನ್ನ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಪೇಟೆಂಟ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಕಂಪನಿಯು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸರಳ, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಹಸ-ಆಧಾರಿತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಕಂಪನಿಯು ಕೆಲವೇ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೂಮ್ 125 ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ 124.6 ಸಿಸಿ, ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್, ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 9.9 ಎಚ್ಪಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು 10.4 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಬೈಕ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ-ಶೈಲಿಯ ಪರಿಕರಗಳಂತಹ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕುರಿತು ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ನೋಂದಣಿ ಈ ಹೊಸ ಸಾಹಸ-ಶೈಲಿಯ ಜೂಮ್ 125 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಹುದು.
ಓದಿ:ಡೈನೋಸಾರ್ ಬಾಲವಾಗಿ ಬದಲಾದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಲ್ಲು! 40 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಇದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ನಿಧಿ!!