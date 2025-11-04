ETV Bharat / technology

ಹೀರೋದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಬೈಕ್​ ರಿಲೀಸ್

Hero Vida VXZ EV Unveiled: 2025ರ ಇಐಸಿಎಂಎ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಹೀರೋ ವಿಡಾ ವಿಎಕ್ಸ್‌ಝಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಹೀರೋದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಬೈಕ್​ (Photo Credit: Vida World Official)
November 4, 2025

November 4, 2025

Hero Vida VXZ EV Unveiled: ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಯಾದ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್, ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ವಿಭಾಗವಾದ VIDA ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದ ಹೀರೋ ಈಗ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಮುಂಬರುವ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಟೋ ಶೋ EICMA 2025 (ಮಿಲನ್) ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಹೀರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ VXZ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕಂಪನಿಯು UBEX ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಟೀಸರ್ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ, ಅಂದಿನಿಂದ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ.

ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಆ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ VXZ ಎಂಬ ಹೊಸ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೀರೋ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟೀಸರ್ ಚಿತ್ರಗಳು ವಾಹನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸ ತೋರಿಸದಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಟೈಲ್​ ಸೆಕ್ಷನ್​ ವಿಭಾಗ ಇರುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ನ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಕಡಿದಾದ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಸೀಟ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಪ್ರತಿ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಬ್ ರೈಲ್‌ಗಳು ಸವಾರ ಮತ್ತು ಹಿಂಬದಿ ಸವಾರರಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಾದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ LED DRL ವಿನ್ಯಾಸವು ಈ ಬೈಕನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆಧುನಿಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದರ ಬೆಳಕಿನ ಸೆಟಪ್ ರಾತ್ರಿ ಸವಾರಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೀರೋ ವಿಡಾ VXZ ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮ ಮೂಲಗಳು ನಂಬುತ್ತವೆ. ಇದು ನಗರ ಸವಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸವಾರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ವಿಡಾ VXZ ಹೀರೋನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಂತವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ವಿಡಾದ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಈ ಹೊಸ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು.

ನಾಳೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ EICMA 2025 ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ನಿಖರವಾದ ಲಿಸ್ಟ್​ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೀರೋ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ, ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮಾದರಿಯು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ TFT ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸವಾರರಿಗೆ ಸ್ಪೀಡ್​ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್​ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರೈಡ್ ಮೋಡ್‌ಗಳು, ಟರ್ನ್-ಬೈ-ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಶವೆಂದರೆ ವಿಡಾ VXZ ಬೆಲ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಚೈನ್ ಡ್ರೈವ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಬೆಲ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್​ನ ಶಬ್ದ ಕಡಿಮೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಇದು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚದ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ಮೂತ್​, ಸೈಲೆಂಟ್​ ರೈಡಿಂಗ್​ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಡ್​-ಮೌಂಟೆಡ್​ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟೀಸರ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಹನದ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಕಡಿಮೆ-ಸ್ಲಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಸವಾರಿ ಅನುಭವ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೈಕ್‌ನ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

