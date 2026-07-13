187 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ: ಹೀರೋ ವಿಡಾ VX2 ಪ್ಲಸ್ ಇವಿ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
Hero Vida VX2 Plus EV Launched: ಹೀರೋ ವಿಡಾ VX2 ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್, ರೇಂಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : July 13, 2026 at 1:07 PM IST
Hero Vida VX2 Plus EV Launched: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ನಡುವೆ ಪ್ರಮುಖ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡಾ ಅಡಿ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಓಲಾ, ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ನಂತಹ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಇ-ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ವಿಡಾ ವಿಎಕ್ಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿಯ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹1,43,990ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ವಿಡಾ ವಿಎಕ್ಸ್ 2 ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.
ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ: ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಈ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು 12,111 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುವ ಕ್ರಾಸ್ - ಕಂಟ್ರಿ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಈ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈ ದಾಖಲೆಯ ಮೂಲಕ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ವಾಹನವು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.
ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಮೂವಬಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು: ವಿಡಾ VX2 ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದರ ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಮೂವಬಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೆಟಪ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಟರಿಯು 2.2 kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 4.4 kWh ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಿಮೂವಬಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಥವಾ ಮೀಸಲಾದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ - ಪ್ರದೇಶದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಳಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿರುವ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ - ಸಂಬಂಧಿತ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
90 kmph ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ: ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇದು 187 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ IDC - ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 6 kW ಗರಿಷ್ಠ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡುವ ಮತ್ತು 26 Nm ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ದೃಢವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಕೂಟರ್ 90 kmph ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸವಾರರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಮೂರು ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳು ಇಕೋ, ರೈಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇಗವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿಶೇಷ 'ಬೂಸ್ಟ್' ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೂಪರ್ - ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್: ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೀರೋ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನೊಂದಿಗೆ 1kW ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ. ಈ ಚಾರ್ಜರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 3 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ 0% ರಿಂದ 80% ವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ತುರ್ತಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಸ್ಕೂಟರ್ DC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ 65 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ 6,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಸ್ಟ್-ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ವಿಡಾ VX2 ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ತನ್ನ ಸುಧಾರಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 4.3-ಇಂಚಿನ TFT ಉಪಕರಣ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಫೋನ್ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಟರ್ನ್ - ಬೈ - ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಢೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ಓವರ್-ದಿ-ಏರ್ (OTA) ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಲಗೇಜ್ ಸಾಗಿಸಲು ಸೀಟಿನ ಕೆಳಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ 27.2-ಲೀಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವಿಭಾಗವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (CBS) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
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