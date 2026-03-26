Hero Vida VX2 Plus Night Edition: ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಕೆಕೆಆರ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೀರೋ ಕಂಪನಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್​ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಮುನ್ನ ಕೆಕೆಆರ್​ ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸರ್​​ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಹೀರೋ ಕಂಪನಿ (Photo Credit: X/Kolkata Knight Riders)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 26, 2026 at 8:31 AM IST

Hero Vida VX2 Plus Night Edition: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬವೆಂದೇ ಭಾವಿಸುವ ಐಪಿಎಲ್-2026 ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಲು ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.

ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್​ ಮೊಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಒದಗಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಅದುವೇ ಹೀರೋ ವಿಡಾ ವಿಎಕ್ಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ನೈಟ್ ಎಡಿಷನ್​.

ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಇದು ಕೇವಲ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಟೀಂ ಸ್ಪೀರಿಟ್​, ಸ್ಟೈಲ್​ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಳವಾದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯ ವಾಹನ. ಈ ವಿಶೇಷ ಮಾದರಿಯ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮೊದಲು ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ಟೀಸರ್ ಮೂಲಕ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತು ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ವಿನ್ಯಾಸ, ಕಲರ್​ ಥೀಮ್ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.

"ನೈಟ್ ಎಡಿಷನ್" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಂತೆಯೇ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಡಾರ್ಕ್ ಥೀಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಫಿನಿಶ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅದು ಅದರ ಹೆಸರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ನಂತಹ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್​ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ.

ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ವಿಡಾ ವಿಎಕ್ಸ್2 ಪ್ಲಸ್ ನೈಟ್ ಎಡಿಷನ್​ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಿಎಕ್ಸ್2 ಪ್ಲಸ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಕರ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಶದೊಂದಿಗೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಡೆಕಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್​ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಆರ್‌ಎಲ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾದ 'ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್' ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ Kolkata Knight Riders ಲೋಗೋವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ವಾಹನವಲ್ಲ. ಇದು ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಗುರುತಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿನ್ಯಾಸದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಗೋಲ್ಡ್​ ಕಲರ್​ನ ಡೆಕಲ್‌ಗಳು. ಇದು ತಂಡದ ಜೆರ್ಸಿಯಿಂದ ನೇರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಡೆಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅದರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ ಸೀಟಿನ ಕೆಳಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಚುಗಳ ಮೇಲಿರುವ ನೇರಳೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆಗಳ ಅಲಂಕರಣಗಳನ್ನು ಪರ್ಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೇಂಟ್​ ಸ್ಕೀಮ್​ ಜೊತೆಗೂಡಿಸಿ ಬಹಳ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಣ್ಣ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಈ 'ನೈಟ್ ಎಡಿಷನ್​' ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಇದನ್ನು ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಇದು IPL 2026 ಸೀಸನ್​ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವೇಗವರ್ಧಕವೆಂದರೆ ಹೀರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ನ ವಿಡಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ಅಧಿಕೃತ ಪಾಲುದಾರನಾಗುವುದು. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೀರೋ ವಿಡಾ ವಿಎಕ್ಸ್2 ಪ್ಲಸ್ ನೈಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಿಎಕ್ಸ್2 ಪ್ಲಸ್ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ₹94,800 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ), ಆದರೆ ಈ ನೈಟ್ ಎಡಿಷನ್​ ಲಿಮಿಟೆಡ್​ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.

