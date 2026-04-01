ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ ತಂದ ಹೀರೋ! ಆಟೋ ಕಂ. ಸ್ಕೂಟರ್ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
India's First 2 in 1 Convertible EV: ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. 2 ಇನ್ 1 ಮಾಡೆಲ್ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : April 1, 2026 at 10:50 AM IST
India First 2 in 1 Convertible EV: ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮೂರು ಚಕ್ರಗಳ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಆಗಿ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಯಸಿದಾಗ ದ್ವಿಚಕ್ರ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಟು-ಇನ್-ಒನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ಹೀರೋ ಸರ್ಜ್ S32. ಈ ಹೊಸ ವಾಹನವು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿದೆ.
ಹೀರೋ ಸರ್ಜ್ S32 ಎಂದರೇನು? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಟೋರಿಕ್ಷಾಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಘಟಕಗಳಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಹೀರೋ ಸರ್ಜ್ S32 ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ "ಕ್ಲಾಸ್-ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್" ವಾಹನವಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅದನ್ನು ಮೂರು ಚಕ್ರಗಳ ಸರಕು ವಾಹನವಾಗಿ (ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು) ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕೇವಲ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಚಕ್ರಗಳ ಚಾಸಿಸ್ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ: ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಅಂತಹ ಹೊಸ ವಾಹನಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ L2-5 ಎಂದು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ವರ್ಗವನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಈ ರೀತಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೀರೋನ ಈ ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ "ಟೈಪ್ ಅಪ್ರೂವಲ್" ಅನ್ನು ನೀಡಿತು. ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗುರುತಾಗಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 30, 2026 ರಂದು ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ದೊರೆತ ನಂತರ ವಾಹನವು ಈಗ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ: ಈ ವಾಹನವು ಮೂರು ಚಕ್ರಗಳ ಚಾಸಿಸ್ಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೀವು ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೆ ಡಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಬಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಟೋ-ರಿಕ್ಷಾಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ವೈರ್ಡ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಂತರಿಕ ಆಸನ, ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ವೈಪರ್ನಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ತ್ರೀ-ವ್ಹೀಲ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಪವರ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್: ಈ ವಾಹನವು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದು ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಟಾರ್ ಮೂರು ಚಕ್ರಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ತ್ರೀ-ವ್ಹೀಲ್ ಮೋಡ್ (3W): ಇದರಲ್ಲಿ 11 kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 13.4 bhp ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಂಟೆಗೆ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರವಾದ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಸ್ಕೂಟರ್ ಮೋಡ್ (2W): ಸ್ಕೂಟರ್ ಯುನಿಟ್ ಅನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದಾಗ ಇದು 3.5 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 4 bhp ಮೋಟಾರ್ ಬಳಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ
- ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿವೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ? ಹೀರೋ ಸರ್ಜ್ S32 ಅನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲೀಕರು, ವಿತರಣಾ ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಮೂರು ಚಕ್ರಗಳ ಉಪಯುಕ್ತ ವಾಹನವಾಗಿ (ಆಟೋ-ರಿಕ್ಷಾದಂತೆಯೇ) ತರಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಹಾಲಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳಂತಹ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ತಲುಪಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಸಂಜೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಘಟಕವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಸಹ ಇದು ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿರುವ ಈ ವಾಹನವು ಭವಿಷ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಾಡಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಹಳ ದೃಢವಾದ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತ್ರೀ ವ್ಹೀಲ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ವಾಹನವು ಸುತ್ತುವರಿದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದು ಚಾಲಕನಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮರು ಜೋಡಿಸುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಲಭ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಣಾಮ: ಭಾರತದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಬಹುಪಯೋಗಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ತನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಉದ್ಯಮವಾದ ಸರ್ಜ್ ಮೂಲಕ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮಾಲಿನ್ಯ-ಮುಕ್ತ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇದೆ.
