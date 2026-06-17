ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ಸ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಹೀರೋ
Hero Flex Fuel Bike Offers: ಹೀರೋ ಮೋಟೋಋಕಾರ್ಪ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ "ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್+" ಮತ್ತು "HF ಡಿಲಕ್ಸ್" ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
Published : June 17, 2026 at 9:45 AM IST
Hero Flex Fuel Bike Offers: ದೇಶೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ E85-ಕಂಪಾಟಿಬಲ್ ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್+ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮತ್ತು ಹೀರೋ HF ಡಿಲಕ್ಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಈಗ ಕಂಪನಿ ಈ ಎರಡೂ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ₹4,000 ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕೊಡುಗೆ ಜುಲೈ 2026ರವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡು E85-ಕಂಪಾಟಿಬಲ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹78,710 ಮತ್ತು ₹68,792 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಮೂಲತಃ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್+ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ನ ಬೆಲೆ ₹82,710 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಹೀರೋ HF ಡಿಲಕ್ಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ನ ಬೆಲೆ ₹72,792 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಆಗಿತ್ತು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಲೆ ಕಡಿತದ ನಂತರ 'ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್+ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್'ನ ಬೆಲೆ ಈಗ ಪ್ರಮಾಣಿತ 'E20-ಕಂಪಾಟಿಬಲ್ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್+'ಗಿಂತ ಕೇವಲ ₹1,153 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 'HF ಡಿಲಕ್ಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್'ದ ಬೆಲೆ ಈಗ 'HF ಡಿಲಕ್ಸ್ i3S ಕ್ಯಾಸ್ಟ್' ರೂಪಾಂತರಕ್ಕಿಂತ ₹1,650 ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳು ಜುಲೈನಿಂದ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಯ್ದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿವೆ. ನಂತರ ಅವುಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಭಾರತದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿನ 36 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು E85 ಇಂಧನದೊಂದಿಗೆ (85% ಎಥೆನಾಲ್ ಮತ್ತು 15% ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಿಶ್ರಣ) ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ನವೀಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಥೆನಾಲ್ ಇಂಧನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಪಂಪ್, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಾಗಿ ಹೊಸ ಸೆಕಂಡರಿ ಪೊಜಿಷನ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇಂಧನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ರೀಕಾಲಿಬ್ರೆಟೆಡ್ ECU ಸೇರಿವೆ.
ಈ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು E85 ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ 7% ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ 3% ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳು ಪರಿಚಿತ 97.2 ಸಿಸಿ ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್, ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ E85 ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇದು 8.4 bhp ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು 8.3 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸರಿಸುಮಾರು 0.5 bhp ಮತ್ತು 0.3 Nm ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಎರಡು ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳು ಅವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರತಿರೂಪಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಲೈಮ್-ಯೆಲ್ಲೋ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಈ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಡಿಜಿ-ಅನಲಾಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ.
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