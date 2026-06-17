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ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್​ ಆಫರ್ಸ್​ ಘೋಷಿಸಿದ ಹೀರೋ

Hero Flex Fuel Bike Offers: ಹೀರೋ ಮೋಟೋಋಕಾರ್ಪ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ "ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್+" ಮತ್ತು "HF ಡಿಲಕ್ಸ್" ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್​ ಆಫರ್​ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

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ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್​ ಆಫರ್ಸ್​ ಘೋಷಿಸಿದ ಹೀರೋ (Photo Credit- YouTube/ Hardeep Singh Puri)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 17, 2026 at 9:45 AM IST

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Hero Flex Fuel Bike Offers: ದೇಶೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ E85-ಕಂಪಾಟಿಬಲ್​ ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್+ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮತ್ತು ಹೀರೋ HF ಡಿಲಕ್ಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಈಗ ಕಂಪನಿ ಈ ಎರಡೂ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ₹4,000 ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕೊಡುಗೆ ಜುಲೈ 2026ರವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡು E85-ಕಂಪಾಟಿಬಲ್​ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹78,710 ಮತ್ತು ₹68,792 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಮೂಲತಃ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್+ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್‌ನ ಬೆಲೆ ₹82,710 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಹೀರೋ HF ಡಿಲಕ್ಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್‌ನ ಬೆಲೆ ₹72,792 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಆಗಿತ್ತು.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಲೆ ಕಡಿತದ ನಂತರ 'ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್+ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್'ನ ಬೆಲೆ ಈಗ ಪ್ರಮಾಣಿತ 'E20-ಕಂಪಾಟಿಬಲ್​ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್+'ಗಿಂತ ಕೇವಲ ₹1,153 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 'HF ಡಿಲಕ್ಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್​'ದ ಬೆಲೆ ಈಗ 'HF ಡಿಲಕ್ಸ್ i3S ಕ್ಯಾಸ್ಟ್' ರೂಪಾಂತರಕ್ಕಿಂತ ₹1,650 ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳು ಜುಲೈನಿಂದ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಯ್ದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿವೆ. ನಂತರ ಅವುಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಭಾರತದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಈ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ 36 ಯೂನಿಟ್ಸ್​ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು E85 ಇಂಧನದೊಂದಿಗೆ (85% ಎಥೆನಾಲ್ ಮತ್ತು 15% ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಿಶ್ರಣ) ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ನವೀಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಥೆನಾಲ್ ಇಂಧನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಪಂಪ್, ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಾಗಿ ಹೊಸ ಸೆಕಂಡರಿ ಪೊಜಿಷನ್​ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇಂಧನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ರೀಕಾಲಿಬ್ರೆಟೆಡ್​ ECU ಸೇರಿವೆ.

ಈ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು E85 ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ 7% ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ 3% ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳು ಪರಿಚಿತ 97.2 ಸಿಸಿ ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್, ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ E85 ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇದು 8.4 bhp ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು 8.3 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸರಿಸುಮಾರು 0.5 bhp ಮತ್ತು 0.3 Nm ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಎರಡು ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳು ಅವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರತಿರೂಪಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಲೈಮ್​-ಯೆಲ್ಲೋ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಕಲರ್​ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಈ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಡಿಜಿ-ಅನಲಾಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ.

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