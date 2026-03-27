ದೇಶ ವಾಸಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದ ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್: ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೈಕ್ಗಳ ಮಾರಾಟ!!
Hero Splendor Sales Report: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಬೈಕ್ ಮಾರಾಟ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೈಕ್ಗಳು ಮಾರಾಟಗೊಂಡಿವೆ.
Published : March 27, 2026 at 3:29 PM IST
Hero Splendor Sales Report: ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಭಾರತೀಯರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿರುವ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಬೈಕ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಚಾಲನಾ ವೆಚ್ಚ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್, ಸರಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸೇರಿ ಈ ಮೂರು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿವೆ.
ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ ದಾಖಲಿಸಿದ ಮಾರಾಟದ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ನ ಅಗಾಧ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 3,21,952 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಸಣ್ಣ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 10,700 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೈಕ್ಗಳು ರಸ್ತೆಗಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಕೇವಲ ಗಣನೆಗೆ ಅಲ್ಲ.. ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ 207,763 ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಸುಮಾರು 55 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದರರ್ಥ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಿರುವ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಬೈಕ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ, ನಗರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವ ಸೌಲಭ್ಯವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕಡಿಮೆ ದುರಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಸುಲಭ ಲಭ್ಯತೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಅದರ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಇನ್ನು ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಕೇವಲ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲ.. ಇದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದು ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ಇದರ ಸ್ಥಿರ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತಷ್ಟು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲ ಮತ್ತು ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗದೆ ಇರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಾದರಿಗಳು ಲಭ್ಯ: ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್, ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ XTEC ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ XTEC. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ XTEC 100ಸಿಸಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ. ಆದರೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ XTEC 125 ಸಿಸಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಹೀರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗದಲ್ಲೂ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ i3S ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಇಂಧನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬೈಕ್ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಎಂಜಿನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲಚ್ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಕ್ಷಣ ಅದು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೈಕ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳಂತಹ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹74,902 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಡನ್ ಟಚ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ XTEC ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ₹78,428 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ XTEC ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. 125ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಬೈಕ್ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆರಾಮದಾಯಕ ಸವಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು USB ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ನಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹83,448 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಸೀರಿಸ್ ಮೈಲೇಜ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. 100 ಸಿಸಿ ಮಾದರಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 70 ಕಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, 125 ಸಿಸಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಸುಮಾರು 65 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳ ಮೈಲೇಜ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಟ್ಟದ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಬೈಕ್ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.
