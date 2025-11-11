100 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್, 70 ಕಿ.ಮೀ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್! ಹೀರೋದ ವಿಡಾ ಇವೂಟರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಗಡ್ಕರಿ
VIDA Evooter XV2 Go: ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡಾ ಸೋಮವಾರ ಹೊಸ VX2 Go ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
Published : November 11, 2025 at 8:48 AM IST
VIDA Evooter XV2 Go: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅನೇಕ ತಯಾರಕರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ VIDA ಸೋಮವಾರ ಹೊಸ VX2 Go ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ VX2 ಸ್ಕೂಟರ್ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ 3.4 kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 100 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರೇಂಜ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ತರುವ ಧ್ಯೇಯವಾದ "ಘರ್ ಘರ್ ಇವೂಟರ್" ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯೇನು?: ಹೊಸ VIDA VX2 Go 3.4 kWh ಮಾದರಿಯು ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಮೂವಬಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 100 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳವರೆಗೆ ರಿಯಲ್-ವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 6 kW ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು 26 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇಕೋ ಮತ್ತು ರೈಡ್ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಸ್ಕೂಟರ್ ಫೀಚರ್ಸ್: ಈ ಬೈಕ್ 27.2-ಲೀಟರ್ ಅಂಡರ್-ಸೀಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಫ್ಲಾಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲಾದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಸೋಲೋ ರೈಡರ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೀರೋ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 70 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸವಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸಲು ಡಿಸೈನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆ: ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ನ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೌಸಲ್ಯ ನಂದಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಹೊಸ Evooter VX2 Go 3.4 kWh ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶದ ಸಮತೋಲನವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬಾಸ್ ಮಾದರಿ: ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ "ಬ್ಯಾಟರಿ-ಆಸ್-ಎ-ಸರ್ವಿಸ್" (BaaS) ಮಾದರಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ವಿಡಾದ 4,600 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 700 ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಹೊಸ VIDA VX2 Go 3.4 kWh ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹1.02 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ). ಇದರೊಂದಿಗೆ VX2 ಸೀರಿಸ್ ಈಗ ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ VX2 Go 2.2 kWh, VX2 Go 3.4 kWh, ಮತ್ತು VX2 Plus. ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸ್ಕೂಟರ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತ VIDA ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 125Rನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್: ಹೇಗಿವೆ ಗೊತ್ತಾ ಫೀಚರ್ಸ್, ಬೆಲೆ?