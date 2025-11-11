ETV Bharat / technology

100 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್​, 70 ಕಿ.ಮೀ ಟಾಪ್​ ಸ್ಪೀಡ್​! ಹೀರೋದ ವಿಡಾ ಇವೂಟರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಗಡ್ಕರಿ

VIDA Evooter XV2 Go: ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್‌ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡಾ ಸೋಮವಾರ ಹೊಸ VX2 Go ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

NITIN GADKARI HERO MOTOCORP ELECTRIC SCOOTER ELECTRIC SCOOTER UNDER 60000
ವಿಡಾ ಇವೂಟರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಗಡ್ಕರಿ (Photo Credit: Hero MotoCorp)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 11, 2025 at 8:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

VIDA Evooter XV2 Go: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅನೇಕ ತಯಾರಕರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್‌ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ VIDA ಸೋಮವಾರ ಹೊಸ VX2 Go ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ VX2 ಸ್ಕೂಟರ್ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ 3.4 kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 100 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರೇಂಜ್​ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ತರುವ ಧ್ಯೇಯವಾದ "ಘರ್ ಘರ್ ಇವೂಟರ್" ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

NITIN GADKARI HERO MOTOCORP ELECTRIC SCOOTER ELECTRIC SCOOTER UNDER 60000
ವಿಡಾ ಇವೂಟರ್ (Photo Credit: Hero MotoCorp)

ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯೇನು?: ಹೊಸ VIDA VX2 Go 3.4 kWh ಮಾದರಿಯು ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಮೂವಬಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 100 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳವರೆಗೆ ರಿಯಲ್​-ವರ್ಲ್ಡ್​ ರೇಂಜ್​ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 6 kW ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು 26 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇಕೋ ಮತ್ತು ರೈಡ್ ಮೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಸ್ಕೂಟರ್​​ ಫೀಚರ್ಸ್​: ಈ ಬೈಕ್​ 27.2-ಲೀಟರ್ ಅಂಡರ್-ಸೀಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಫ್ಲಾಟ್ ಫ್ಲೋರ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲಾದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಸೋಲೋ ರೈಡರ್​ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೀರೋ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 70 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸವಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸಲು ಡಿಸೈನ್​ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆ: ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೌಸಲ್ಯ ನಂದಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಹೊಸ Evooter VX2 Go 3.4 kWh ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಂಜ್​ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶದ ಸಮತೋಲನವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

NITIN GADKARI HERO MOTOCORP ELECTRIC SCOOTER ELECTRIC SCOOTER UNDER 60000
ವಿಡಾ ಇವೂಟರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಗಡ್ಕರಿ (Photo Credit: Hero MotoCorp)

ಬಾಸ್​ ಮಾದರಿ: ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ "ಬ್ಯಾಟರಿ-ಆಸ್-ಎ-ಸರ್ವಿಸ್" (BaaS) ಮಾದರಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ವಿಡಾದ 4,600 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 700 ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಹೊಸ VIDA VX2 Go 3.4 kWh ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹1.02 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ). ಇದರೊಂದಿಗೆ VX2 ಸೀರಿಸ್​ ಈಗ ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ VX2 Go 2.2 kWh, VX2 Go 3.4 kWh, ಮತ್ತು VX2 Plus. ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸ್ಕೂಟರ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತ VIDA ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ 125Rನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್: ಹೇಗಿವೆ ಗೊತ್ತಾ ಫೀಚರ್ಸ್​, ಬೆಲೆ? ​

TAGGED:

NITIN GADKARI
HERO MOTOCORP
ELECTRIC SCOOTER UNDER 60000
ಹೀರೋ ವಿಡಾ ಇವೂಟರ್
VIDA EVOOTER XV2 GO

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ನಾಳೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಮತದಾನ: ಭಾರತ-ನೇಪಾಳ ಗಡಿ ಬಂದ್​

ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ 125Rನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್: ಹೇಗಿವೆ ಗೊತ್ತಾ ಫೀಚರ್ಸ್​, ಬೆಲೆ? ​

ಶಾರುಖ್​ ನಟನೆಯ ಈ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ 18 ವರ್ಷ: ನಾಯಕಿ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಳೆದದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ

ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ 'ದಿ ಗರ್ಲ್​​​ಫ್ರೆಂಡ್​' ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಹೇಗಿದೆ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.